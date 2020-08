Boezembeauty: de beste anti-ageingtips voor hals en decolleté Sophie Vereycken

19 augustus 2020

10u03 0 Style Wanneer je dit leest is de kans groot dat je ergens onderuitgezakt op je smartphone of computer aan het scrollen bent. Comfortabel? Ongetwijfeld. Maar ondertussen worden ook je hals en decolleté danig in elkaar gefrommeld, en dat laat zo zijn sporen na. Letterlijk.

De komst van de smartphone heeft tot een nieuw soort fenomeen geleid: de ‘tech neck’. We krijgen namelijk steeds vroeger last van rimpeltjes en fijne lijntjes in de halsstreek, en dat is geen toeval, vertelt dermatologe Ingrid van Riet. “Door onze mobiele telefoons lopen we veel meer voorovergebogen dan vroeger. En als je dag na dag, jaar na jaar iets op dezelfde plaats plooit, is het onvermijdelijk dat er breuklijntjes ontstaan.” Bovendien is de huid van onze hals en decolleté erg gevoelig voor huidverouderingstekenen. Dat komt omdat de huid daar fijner is van structuur en minder eigen bescherming heeft, aldus van Riet: “Onze decolleté verschilt van het gelaat omdat er weinig tot geen talgklieren voorkomen, en laten die nu net de huid beschermen. Kijk maar naar mensen met een droge huid: die krijgen makkelijker fijne rimpeltjes dan mensen met een vette huid. Omdat de decolleté van nature droger is, zullen daar dan ook sneller fijne lijntjes opduiken.”

Wat kan je eraan doen? Simpel: let op je houding, en gebruik altijd een goede zonnebescherming. We denken er vaak niet aan om onze hals en decolleté in te smeren, terwijl die niet alleen heel gevoelig zijn voor de zon, maar er ook nog eens het meest aan worden blootgesteld. En hou de huid soepel en gehydrateerd met voedende producten. Dat kan je dag- of nachtcrème zijn die je verder uitsmeert naar je hals, maar je decolleté mag best nog wat meer hebben, raadt de dermatologe aan. “De tere huid is het best gebaat met rijke texturen die intens voeden en beschermen. En gebruik af en toe een exfoliant: zo verwijder je dode huidcellen. Dat stimuleert de celvernieuwing, houdt de huid gladder en zorgt ervoor dat andere producten en ingrediënten beter worden opgenomen zodat ze extra goed hun werk kunnen doen.”

1. Biocyte, Mask Decolleté, 11,50 euro bij de apotheek

2. Clarins, Extra-Firming Neck & Décolleté care, 63,50 euro bij ICI PARIS XL

3. Methode Jeanne Piaubert, Décolleté 3D+ Soin Quotidien Buste, 48,90 euro bij Planet Parfum

4. Annayaké, Ultratime Soin Cou et Décolleté, 83,90 euro bij Planet Parfum

5. Talika, Bio Enzymes Mak Anti-Aging Neck, 8,95 euro bij de apotheek