Boeken toe voor winkel van Maison Margiela in Brussel

14 augustus 2019

10u09 4 Style De Brusselse winkel van Maison Margiela sluit na 17 jaar voorgoed de deuren. De druk van e-commerce, de aanslagen in de hoofdstad en de gewijzigde voetgangerszone maakten het volgens eigenaar Nicola Vercraeye te moeilijk om het hoofd boven water te houden.

Vercraeye was jarenlang eigenaar en artistiek directeur van Maison Margiela Brussels, de enige Margiela-boetiek in de Benelux en ook de eerste in de wereld. Hij leerde Martin Margiela kennen tijdens zijn studie aan de Antwerpse modeacademie. “Ik was meteen gefascineerd door zijn werk. Zijn shows waren du jamais vu, magische momenten”, vertelde hij daar eerder over.

Hij is er dan ook het hart van in dat zijn winkel failliet is, maar het ging naar eigen zeggen niet anders. “Ik hou van mode en ik hou van Margiela. Maar het speelt al twee seizoenen door mijn hoofd: sluiten of het nog eens proberen. Elke maand lopen de cijfers terug. Vandaag draai ik de helft van de omzet van 2011. En het gros van mijn klanten komt niet meer in de winkel. Ze raken niet meer in Brussel. De voetgangerszone heeft de stad in tweeën gesplitst en het voortdurend sluiten van de tunnels helpt evenmin. Klanten die hier al jaren komen, kopen tegenwoordig online een hele lading, om dan thuis te zien wat ze wel of niet houden”, aldus Vercraeye aan De Standaard.

Eerder sloot ook al de iconische Antwerpse schoenenwinkel Coccodrillo de deuren om ongeveer dezelfde redenen. “De modewereld is al enkele jaren fors aan het veranderen door massale overproductie en een radicale shift in de aankoop van luxegoederen. Een doorgedreven kortingscultuur en koopjes het hele jaar door zorgen ervoor dat consumenten een deel van hun budget verleggen naar kunst en vrije tijd, wat uiteindelijk de leefbaarheid van onze multi-brandboetiek uitgedoofd heeft”, zei mede-oprichter Geert Bruloot daar toen over.