Blote enkels in de winter zijn (nog altijd) hip en dat is zelfs gezond ook

Bron: Hautekiet/VTM 2 Foto door Alisa Anton op Unsplash Style De temperaturen schommelen heel de week nog rond het vriespunt en toch zie je op straat massaal vrouwen én mannen rondlopen met blote enkels. ‘Flanking’, een samentrekking van ‘flashing’ en ‘ankle’, is een modetrend die al een paar seizoenen meegaat. Gisterenavond hield op Hautekiet iemand een pleidooi tegen ontblote enkels door weer en wind, maar volgens specialisten is "water in je kelder" net gezond.

“Mijn vaderhart slaat tilt als ik ze in dit guur winterweer zie buitenkomen. Jonge meisjes uit mijn straat die op weg zijn naar hun werk of school. Ik kijk dan heel verwonderd, vooral naar hun blote enkels. Hun broek is hoog opgerold en daaronder dragen ze parelwitte sneakers waar ze lang voor gespaard hebben. Terwijl ik de koude en sneeuw trotseer met zware laarzen, stappen die meisjes dapper en trots als een pauw met die blote enkels diep in de sneeuw, helemaal onbeschermd en open en bloot. Dan denk ik keer op keer, wat moet het toch lastig en pijnlijk zijn om vandaag de dag modieus te zijn,” aldus Pieter Blomme in zijn pleidooi tegen blote enkels op Hautekiet gisterenavond.

De aanleiding van het gesprek was een Tweet die hij een tijdje geleden de wereld instuurde:

Kan een of andere mode influencer eens iets nieuws uitvinden aub? Al die grietjes die met blote enkels in dit weer moeten rondfietsen. #winteriscoming #doingitforthechildren pic.twitter.com/3eBQita9pN Pieter Blomme(@ pieterbl) link

Maar ‘flanking’ is zeker geen nieuwe modetrend. Je enkels tonen is al een tijdlang hip. Vroeger heette het water in de kelder, tegenwoordig liggen de winkelrekken weer vol broeken die te kort komen of die zo opgerold zijn dat de enkels ontbloot blijven. En in tegenstelling tot vele andere modetrends, doen hippe volgens zowel in winter als zomer aan ‘flanking’. Soms met een glittersokje of witte sportsok bij de heren, maar vaak helemaal zonder sokken. Ook als het vriest buiten.

Gezond

Volgens specialisten is het ook gezond omdat je lichaam zo makkelijker went aan de koude. Maar als het echt stevig vriest, neem je toch beter je voorzorgen, vertelt fashionista Tiany Kiriloff. "Wil je meedoen aan deze trend, dan raad ik je vooral aan om eerst je benen in te smeren, zodat je niet al te veel schrale benen hoeft te laten zien. En dan denk ik dat het ook vooral belangrijk is om je goed in te duffelen. Dat je ervoor zorgt dat je vanboven echt goed warm ingepakt bent, en dat de hitte dan toch langs ergens beneden buiten kan."

Wie zich ergert aan de modetrend, heeft het dus bij het verkeerde eind. Lang leve de blote enkel!

