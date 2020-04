Blote-benen-weer: dit zijn de beste ontharingsmethodes van het moment

Style Weelderig gekruld, kort getrimd of vakkundig geëlimineerd ... lichaamsbeharing komt in een waaier van vormen en kleuren. Hoewel de natuurlijkste zaak ter wereld, blijft het een veelbesproken onderwerp. To shave or not to shave? That’s the question. En welke methode gebruik je het best? Dit zijn alvast onze beste tips!

Naast een rimpelloze huid lijkt een haarloos velletje al jarenlang een onuitgesproken regel waaraan menige vrouw zich krampachtig vasthoudt. Toch gaan er al een tijdje kritische stemmen op die pleiten voor verandering. Het Amerikaanse scheermerk Billie ging viraal met het baanbrekende reclamefilmpje ‘Project Bodyhair’, waarin vrouwen getoond worden zoals ze écht zijn, mét lichaamshaar. ‘Shaving is a choice, not an expectation’, luidt het credo van het scheermerk. In haar zomercampagne ‘Red, White, and You Do You’ kaartte Billie een nog groter taboe aan: de beharing down-under, met vrouwen

bij wie het schaamhaar vrolijk uit het bikinibroekje piepte in de hoofdrol. Eind vorig jaar legden ze het allergrootste taboe op tafel – gezichtsbeharing – en riepen ze vrouwen op om massaal hun gezichtsbeharing te laten staan.

De kracht van sociale media

Ook online laait de discussie over lichaamshaar regelmatig opnieuw op. Denk aan initiatieven als Februhairy: een campagne om geweld tegen vrouwen te bestrijden en het stereotiepe haarvrije vrouwenbeeld in vraag te stellen. Ook lijken steeds meer celebrity’s de norm van ‘zo haarvrij mogelijk’ meer dan beu. Paris Jackson, Miley Cyrus en actrice Emily Ratajkowski liggen niet wakker van een haartje meer en kunnen gerust voorvechters van de ‘Free Hair Movement’ genoemd worden. Ook grote merken als Nike, adidas en & Other Stories dragen hun steentje bij tot het doorbreken van het opgelegde schoonheidsideaal. Modellen met zichtbare lichaamsbeharing zijn allang geen uitzondering meer in reclamecampagnes. In eigen land lijkt het minder snel te gaan. De Gentse Murielle Scherre van lingeriemerk la fille d’O streeft al jaren naar meer diversiteit in modeland. Naast flinke cupmaten en cellulitis is ze in haar campagnebeelden ook niet vies van een plukje schaamhaar. Verder lijkt ons land dunner bezaaid met gekende liefhebbers van een bosje haar.

5 feiten en fabels over lichaamsbeharing

Lichaamshaar is overbodig: waar

Dr. Ingrid van Riet, dermatologe bij Carpe Clinic: “De beharing op ons lichaam had oorspronkelijk vooral een beschermende functie. In de oertijd deed het dienst als een soort van vacht die de gevoelige zones zoals de genitale streek bescherming bood. Vandaag beschermt onze kleding ons lichaam tegen koude, zonlicht en andere schadelijke

invloeden van buitenaf. De beschermende functie van

lichaamshaar is dus grotendeels weggevallen.”

Lichaamshaar zorgt voor zweetluchtjes: waar

Dr. Van Riet: “Haren houden zweet en ander lichaamsvocht vast. Zweet is van oorsprong geurloos, maar contact met de bacteriën die van nature op de huid aanwezig zijn doet de bacteriegroei toenemen en zweetluchtjes ontstaan. Hoe meer beharing, hoe meer het vocht in de haren blijft kleven en hoe sterker de bacteriegroei en dus ook de zweetgeur. Bij gladde oksels worden zweetdruppels door de kledij geabsorbeerd. Ook je kleding komt uiteraard in aanraking met de bacteriën op je huid en kan daardoor na verloop van tijd minder fris ruiken.”

Steeds meer vrouwen laten hun haar staan: niet waar

Dr. Van Riet: “Die trend merken we in onze praktijk niet. De meeste mensen willen nog steeds zo haarloos mogelijk zijn. Mannen willen vooral een gladde borst en rug, vrouwen haarvrije oksels en benen. Ook in de genitale streek en op het gelaat wordt heel wat geschoren, gewaxt en gelaserd.”

Brunettes hebben een sterkere lichaamsbeharing dan blondines: niet altijd waar

Dr. Van Riet: “Zuiderse of donkere types hebben doorgaans meer lichaamshaar. Maar blondines kunnen evengoed sterk behaard zijn. Je kan dus niet zomaar stellen dat donkere haartypes een sterkere lichaamsbeharing hebben dan blondines. Wel is het zo dat de lichaamsbeharing doorgaans evenredig verdeeld is. Wie een sterke armbeharing heeft, heeft doorgaans ook meer haargroei op de benen. De hoeveelheid lichaamshaar kent een belangrijke genetische en raciale oorzaak. En ook de hormonale huishouding speelt een rol. Denk bijvoorbeeld aan aandoeningen zoals PCOS, die voor overbeharing kunnen zorgen.”

Vijftigers hebben meer last van gezichtsbeharing: soms waar

Dr. Van Riet: “De menopauze brengt heel wat hormonale veranderingen en schommelingen met zich mee. Dat kan voor een verandering in de haargroei zorgen. Vrouwen ontdekken dan haartjes op plaatsen waar er vroeger geen haar te bespeuren viel: op de kin of wangen bijvoorbeeld. De ene vrouw heeft er meer last van dan de andere. Een en ander hangt af van de gevoeligheid van de receptoren in de huid. Vrouwen die zich er erg aan storen, kunnen we in samenspraak met de gynaecoloog helpen met een hormonale behandeling. Een hormonaal onevenwicht kan trouwens ook op jongere leeftijd voorkomen en aangepakt worden.”

Vrouwen zijn baas over hun eigen haar: absoluut waar

Dr. Van Riet: “Vrouwen moeten vooral hun persoonlijke voorkeur volgen. In de praktijk merken we dat de meeste vrouwen zichzelf mooier en frisser voelen met een gladde huid. Ook ingegroeide haartjes en vervelende ontstekingen zijn een belangrijke reden waarom vrouwen voor een permanent onthaarde huid kiezen. We motiveren vrouwen om vooral te doen waar ze zich zelf goed bij voelen. Helaas heb ik het al meegemaakt dat een man duidelijk aangaf hoe ‘hij’ het graag zag ... Er zullen jammer genoeg altijd vrouwen zijn die niet louter naar hun eigen wensen kijken.”

Vrouwen willen er onderaan als een baby uitzien: niet waar

Dr. Van Riet: “Twintig jaar geleden was de vraag naar een gladde bikinizone vrij beperkt. Definitieve ontharing was een pak duurder en pijnlijker dan vandaag. Met het krimpen van de bikini’s is de vraag naar een uitgebreide bikinibehandeling sterk gestegen. Toch is een volledig haarloze onderkant eerder uitzonderlijk. De meeste vrouwen laten het liefst een driehoekje of bredere streep haartjes staan. Ieder is vrij om daarover te beslissen, maar een permanente ontharing van de genitale zone raden we niet aan.”

De beste tips om vlot te ontharen

1. Ontharen doe je het best na of tijdens het douchen, ongeacht de methode die je gebruikt. De huid is dan nog soepel en warm, en de poriën staan wijder open waardoor je de haren makkelijker kan verwijderen en het hele klusje wat pijnlozer verloopt.

2. Gebruik na het ontharen een hydraterende bodylotion of verzachtende spray. Die voeden en kalmeren, wat de huid helpt om sneller te herstellen. Tip: zorg dat de crème geen parfum bevat, want dat kan prikken en de huid net irriteren.

3. Door regelmatig te scrubben verwijder je dode huidcellen, waardoor je ingegroeide haartjes kan voorkomen en je huid gladder is. Scrub altijd net voor je gaat ontharen, zo maak je de haartjes alvast goed los. Of gebruik een lotion specifiek tegen rode bultjes en ingegroeide haren.

De verschillende ontharingsmethodes

Wie zo’n glad zomervel wil, heeft tegenwoordig heel wat meer tools ter beschikking dan het oude vertrouwde scheermes. Je kan harsen – warm of koud, met voorgemaakte strips of met echte was – maar ook epileren en elektrisch scheren. Voor wie liever buiten de lijntjes scheert, is er ontharingscrème, waarbij de chemische bestanddelen de haartjes doen afbreken. Nieuw is body sugaring: een natuurlijke ontharing op basis van suikerhars, wat bovendien minder pijnlijk zou zijn. Maar het grootste geschut tegen ongewenste haartjes is en blijft laseren. Eén probleem: daarvoor moet je wel naar het salon. Al is er ook daar goed nieuws: anno 2020 zijn die lasers krachtiger dan ooit, waardoor je minder behandelingen nodig hebt voor een beter resultaat. Liever thuisblijven? Dan is the next best thing IPL (intensief pulserend licht). Deze apparaatjes zijn ideaal voor thuisgebruik, en brengen met behulp van lichtflitsen de haarzakjes in slaap, waardoor het haar uitvalt en het minder snel terugkeert. Het is dus geen permanente optie, in tegenstelling tot laserbehandelingen, maar wie trouw op vaste tijdstippen flitst, kan uiteindelijk tot een halfjaar haarvrij door het leven gaan.

1. Philips Lumea Prestige, IPL-apparaat, 419 euro.

2. Braun Silk-épil 9, epilator, € 169,99.

3. Veet In-Shower Ontharingscrème, 10,99 euro.

4. Silvercrest Ladyshave, elektrisch scheerapparaat, 14,99 euro.

5. Najel Oriental Sugar Wax, nu voor 11,01 euro i.p.v. 12,23 euro.