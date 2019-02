Bloosdoeners: blush maakt een comeback Sophie Vereycken

08 februari 2019

10u06 0 Style We zouden het in tijden van contouring bijna vergeten, maar ooit, in een badkamer hier ver vandaan, was er blush. En die is dit jaar helemaal terug.

Lang voor de contourkits de rode loper, YouTube en onze make-uplades veroverden, was rouge eeuwenlang een vaste waarde. Dat mag je gerust letterlijk nemen, want de kleurrijke doosjes bestaan al sinds de oudheid, zij het in iets andere vorm. Terwijl wij maar met de poederkwast hoeven te zwaaien voor een frisse blos, moesten de Egyptenaren DIY’en met rode aarde en vet, gebruikten de Grieken bessensap en de Romeinen rode mineralen. Zoveel moeite. En waarom eigenlijk?

Blikken en blozen

Blozen doen we vooral als we jonger zijn, en meestal door een soort opwinding. Denk aan die frisse kinderblos na een rondje rennen op het speelplein: de lichaamstemperatuur stijgt, de bloedvaten zetten uit en er stroomt meer bloed doorheen. Het resultaat? Vrolijk blozende kaken. Het is niet zo verwonderlijk dat we blush associëren met jeugdigheid. We blozen niet alleen minder als we ouder worden, ons gelaat verliest naarmate de jaren verstrijken ook dimensie en kleur. Kortom: zachtroze of perzikkleurige rouge is de ideale manier om weer wat leven in de brouwerij te brengen. Botox in een potje, zeg maar.

Al is er nog een andere reden, en die heeft te maken met een heel ander soort opwinding. Niet zozeer op de speelplaats, wel in de slaapkamer. Seksuele spanning zorgt evengoed voor een verhoogde bloedtoevoer, én de bijbehorende blos. Geen toeval dat dé cultblush van het Amerikaanse NARS de naam ‘Orgasm’ draagt. Mensen die snel blozen vinden we aantrekkelijk, zo bleek uit een studie van de universiteit van California. Omdat we het onbewust met liefde en lust associëren, maar ook omdat we blozende kaken charmant en ontwapenend vinden.

Het getuigt van betrouwbaarheid en vriendelijkheid. Eigenschappen die we hoog in het vaandel dragen. En tóch moest juist de blush de afgelopen jaren vanaf de bodem van onze toilettas machteloos toekijken hoe talloze bronzers en highlighters de winkelrekken veroverden. Dat had alles te maken met de Instagramcultuur. Wereldwijd nemen we liefst duizend selfies per seconde. De perfecte huid werd steeds belangrijker en dus verdween elk natuurlijk blosje vakkundig onder een laagje foundation, vervolgens werd er flink wat bronzer en highlighter overheen gepoederd om dimensie te creëren. Al komt er stilaan een tegenbeweging op gang. De populariteit van de hashtags #nofilter, met ondertussen meer dan 200 miljoen kiekjes, #naturalmakeup, 3,3 miljoen, en #naturalskin, 170.000, verraadt dat we opnieuw op zoek zijn naar echtheid. En ook op de catwalk zien we authenticiteit: in de vorm van kleine imperfecties, sproetjes, guitige kraaienpootjes. En natuurlijk: een frisse rode blos. Want Instagrammake-up mag dan wel de sociale media overnemen, naturelle schoonheid is nog lang niet uitgeblus(h)t.