Bloemenbehang van bij de bomma en bompa is de nieuwste interieurtrend Timon Van Mechelen

14u00

Bron: ELLE Interior 0 Instagram @kalaresocom Style De Scandinavische interieurtrend waarbij alles zo clean en minimalistisch mogelijk moet zijn, is stilaan over zijn hoogtepunt heen. Het mag weer kleurrijk en gezellig druk worden in huis, en daar hoef je (gelukkig) niet eens heel je interieur voor te vernieuwen. Bloemenbehang moet dé trend van 2018 worden.

Je oma en opa hebben vast wel een bloemenmuur in huis, en het is dat soort behang dat nu terug zijn comeback maakt. Duidelijk vintage geïnspireerd, in warme en niet te felle kleuren en hoe drukker hoe beter.

Het lijkt op het eerste zich misschien nogal heftig, maar eigenlijk is bloemenbehang net een hele makkelijke en betaalbare manier om je interieur in één klap te veranderen. Je hoeft natuurlijk ook helemaal niet heel je woonst te behangen, je kunt even goed voor een kleine muur kiezen of een deur om gewoon een origineel speels accent toe te voegen.

Combinatie met strakke elementen

Bloemenbehang combineert daarnaast net heel tof met strakke en minimalistische elementen, dan blijft het ook allemaal wat in evenwicht. Je wil natuurlijk niet écht dat je interieur eruitziet alsof het dateert uit de tijd van je grootouders. Kun je er niet meteen iets bij voorstellen? Hieronder wat inspiratie:

'Vine' was taken from the archive at the Whitworth Art Gallery and offers an unmistakeable nod to William Morris. Image: @maireadmim Een foto die is geplaatst door Little Greene (@littlegreenepaintcompany) op 06 nov 2017 om 09:55 CET

Bedroom detail #bedroom #flowerwallpaper Een foto die is geplaatst door Ditta Krivarics (@dittakrivarics) op 24 okt 2017 om 15:10 CEST

Found in a row of elegant early-18th century houses in Broadwick St, Soho, this design was based on a botanically accurate reproduction of a plant, first recorded in a book from 1743. Wallpaper: Broadwick St - Balsam Wall: Woad 251 Skirting: Mister David 47 Floor: French Grey 162 Een foto die is geplaatst door Little Greene (@littlegreenepaintcompany) op 22 feb 2017 om 10:21 CET

'Archive Trails II' is a beguiling compendium or archive floral wallpapers, launching January 2018. Een foto die is geplaatst door Little Greene (@littlegreenepaintcompany) op 06 dec 2017 om 09:33 CET