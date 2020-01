Blauwe oogmake-up is terug van weggeweest: onze tips om zelf een blauwe look te dragen Valérie Wauters

28 januari 2020

09u50 0 Style Van Billy Porter tot Dua Lipa: op de Grammy Awards daagden heel wat sterren op met blauwe oogmake-up. Maar hoe vertaal je die opvallende make-up die je bij celebrities ziet naar een meer draagbare en alledaagse variant? Wij vroegen het aan Ines Borgonjon, make-upartiest bij MAC.

Blauwe oogmake-up is de laatste maanden weer aan een opmars bezig. Maar hoe breng je die aan, zonder dat het er gedateerd of heel erg jaren ’80 uitziet? “Blauwe eyeliner kan prachtig zijn”, aldus Ines Borgonjon, make-up artist bij MAC. “Maar hou het wel bij die ene felle kleur, en stem de rest van je make-up af op je huids- en haarkleur. Het is altijd een goed idee om daarbij voor aardetinten te kiezen.”

“De vorm van je eyeliner kan je het best aanpassen aan de vorm van je oog. Een klassieke ‘winged’ eyeliner kan bijvoorbeeld ontzettend mooi zijn door hem in het blauw te tekenen in plaats van in het zwart”, zegt Borgonjon. “Daarnaast ziet een zachte blending (het lichtjes uitvegen van je lijntje oogpotlood om een minder harde lijn te creëeren, nvdr.) van een potloodje rondom je ogen er ook mooi uit.”

“Kleuren van lavendel over azuurblauw tot koningsblauw zijn prachtig voor je ogen. Let er wel op dat je je ooglook helemaal afwerkt door een laagje mascara aan te brengen. Een beetje bronzer in de arcadeboog staat hierbij ook altijd goed”, besluit de make-upartieste.

Ik blauw van jou: onze aanraders voor een blauwe ooglook:

1. Jeffree Star Cosmetics, Blue Blood oogschaduwpalette, € 30 (ipv. € 50) bij Ici Paris XL.

2. Urban Decay, Glide-On Eye Pencil in de kleur Roxy, € 21,60 bij Urban Decay.

3. Lancôme, Artliner Vloeibare Eyeliner, € 33,90 bij Ici Paris XL.

4. L’Oréal, Superliner Perfect Slim Blauw, € 9,99 bij bol.com.

5. MAC, Eye Shadw in de kleur Triennial Wave, € 17 bij MAC.