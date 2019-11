Black Friday-gekte al losgebarsten, maar hoe weet je of het écht een koopje is?

Wat als een eenmalige stuntdag begon, is intussen bij sommige webwinkels zoals Asos, Amazon en Coolblue een Black Friday Week geworden. “Met een groei van gemiddeld 40% tot 50% tussen 2016 en 2018 in de periode voorafgaand aan Black Friday en het daaropvolgende weekend, is het duidelijk dat merken de tweede helft van november beschouwen als een algemene promotieperiode”, vertelde Hans Cardyn van Comeos ons al eerder.

Op blackfridayexpert.be vind je alvast een uitgebreid overzicht van de grote kleppers waar je vrijdag met korting kan shoppen.

Toch is het goed om waakzaam te blijven tussen de ‘superkortingen’ en ‘ongeziene deals’. Niet alleen passen webshops lepe trucs toe (zoals het doen aflopen van de tijd) om je toch maar aan te zetten je winkelmandje vol te laden, soms is dat koopje helemaal geen koopje.

Voorbeeld is de Franse retailer La Redoute (kleding, schoenen, woonaccessoires, bedlinnen). Op Black Friday doet de webshop mee met kortingen tot 40 procent, maar de winkel pakt veel vaker uit met kortingen, soms tot 70 procent. En in de outlet vind je altijd producten die zo sterk zijn afgeprijsd.

De Britse consumentenorganisatie Which? doet al jaren onderzoek naar de deals van Black Friday. De cijfers die ze bijeensprokkelden na het volgen van de prijzen zijn behoorlijk hallucinant: maar liefst 87 procent van de Black Friday-deals was aan dezelfde prijs of nog goedkoper beschikbaar in andere periodes. Er werd vooral gekeken naar populaire techproducten, huishoudtoestellen en persoonlijke verzorging.

Black Friday is een ideale periode voor wie zijn oog heeft laten vallen op een bepaald product en wil wachten op (hoge) korting. Er snel bij zijn, is dan het advies. Maar je bent ook sneller geneigd een impulsaankoop te doen. Met deze tips in het achterhoofd laat je je niet vangen aan deals die te mooi zijn om waar te zijn.

1. Vergelijk de prijzen bij verschillende webwinkels

Een onmisbare tip, ook buiten Black Friday: vergelijk de prijzen van het product dat je wil kopen, zowel online als in de winkel. Het gebeurt ook regelmatig dat een product voor dezelfde prijs wordt aangeboden, maar dat slechts één winkel ermee adverteert als ‘aanbieding’.

2. Check de prijsgeschiedenis

Doe dit bij voorkeur de dagen voor Black Friday. Via websites als Tweakers.net (voor tech en elektronica) en want.nl kan je de prijsgeschiedenis van een bepaald product controleren. Ook pricerunner.com houdt de prijzen van 3.000 (internationale) aanbieders bij. Zo krijg je direct te zien of die deal wel een echte deal is, of dat het product eerder al aan dezelfde prijs of zelfs goedkoper werd aangeboden.

3. Geef niet toe aan de timer die afloopt

Een belangrijke truc die online winkels inzetten is de illusie van exclusiviteit. Met leuzen als ‘deze aanbieding is nog geldig tot’ en ‘op=op’ krijg je de prikkel dat je er snel bij moet zijn. Dat is nog veel erger op Black Friday, waarin bijna alle webshops een timer zetten op hun ‘exclusieve deals’. Als je de timer ziet aflopen, ben je eerder geneigd tot kopen over te gaan. Probeer je niet te veel laten leiden door dit soort aanbiedingen, want ze zorgen ook voor onnodige impulsaankopen en miskopen.

Neem de tijd voordat je iets koopt, ook op Black Friday. Vergelijk altijd de prijs en lees de recensies, niet alleen van het product, ook van de webshop zelf. Is die mooie aanbieding dan weg? Dan zal er weer een nieuwe komen, want de concurrentie dwingt online shops ook buiten de klassieke soldenperiode kortingen aan te bieden. En bedenk het volgende: als de prijs te mooi is om waar te zijn, is dat ook zo.

4. Kijk uit voor vergelijkingen op basis van de adviesprijs

‘Adviesprijs 100 euro, nu 50 euro!’ Hoe verleidelijk zo’n deal ook klinkt, de kans dat het product daadwerkelijk 50 procent goedkoper uitvalt, is wellicht kleiner dan je denkt. De adviesprijs is een fabrieksprijs die aantoont wat de huidige marktwaarde van het product is, maar in sommige gevallen is die prijs verouderd en lijkt de korting groter. De beste manier om na te gaan wat het product nu daadwerkelijk kost, is om prijzen te vergelijken bij andere winkels.

5. Probeer de fabrieksprijs te achterhalen

Niet alle aanbieders werken met een fabrieksprijs. Als je een aanbieding tegenkomt waarin deze prijs wordt vermeld, kan je best ook de website van de fabrikant checken voor de echte prijs. Als deze lager ligt dan de prijs op de webshop, weet je dat je te maken hebt met een valse deal.

