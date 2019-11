Black Friday duurt nu al hele week Aylin Koksal

23 november 2019

00u00 0 Style Het begon als één dag, maar bij heel wat webwinkels duurt 'Black Friday' intussen al een hele week. Daarom nu al: alles wat je moet weten om niet te verdwalen tussen al die 'superkortingen' en 'ongeziene deals'.

'Je hebt nog 4 uur, 50 minuten en 28 seconden. 27 seconden. 26 seconden.' Bij Bol.com staat er zelfs een aftelklok om klanten eraan te herinneren: je moet nú kopen om deals te scoren. De webshop biedt al sinds gisteren elke dag 'themakortingen' aan onder de noemer 'Black Friday', en zal dat de hele week blijven doen. Vandaag is het thema 'Baby en kind', in de loop van de week passeren onder meer 'Huis en klussen' en 'Keuken en wonen' de revue. Ook Amazon pakt uit met 'Deals van de dag', die telkens maar 24 uur beschikbaar zijn. Elke vijf minuten verschijnen er nieuwe 'Lightning Deals', waarvoor je maximaal zes uur de tijd hebt.

Je zou voor minder impulsaankopen doen. "Daar moet je in deze periode extra alert voor zijn", waarschuwt retailprofessor Gino Van Ossel. "Vergelijk de prijzen goed. Heel wat bedrijven betalen torenhoge sommen om op Google te adverteren. Die advertenties staan meestal bovenaan. Scroll dus zeker goed naar beneden, dan vind je vaak nog betere deals. Sommige handelaars trekken ook op voorhand hun prijzen op, om dan een korting toe te kennen. Je denkt een koopje te doen, maar dat is niet zo. Als je het product even googelt, krijg je meteen de prijs op heel wat webshops te zien en ontdek je snel of het een échte stuntprijs is."

Daar is die stofzuiger weer

"Black Friday is nog aan het groeien, en het zal nog vele jaren blijven groeien", verwacht Van Ossel. "Elk jaar springen er ook meer handelaars op de kar." Zowat alles staat dan ook in promotie deze week, van elektronische tandenborstels tot vliegtuigtickets. "Vaak gaat het om producten waar fabrikanten nog een grote voorraad van hebben liggen, of waar binnenkort een nieuw model van uitkomt", zegt Van Ossel. "Zo kan die ene Fitbit aan halve prijs de laatste zijn van een reeks."

Heel wat consumenten wéten intussen dat Black Friday eraan komt, en bereiden hun koopjes goed voor. "Zo is vorige week het aantal zoekopdrachten met de zoekterm 'Black Friday' enorm toegenomen." De meeste sites weten dan ook op voorhand exact welk product jij op je verlanglijstje hebt staan - en dus achtervolgt die stofzuiger je de hele week. "Maar slecht is dat niet: soms krijg je zelfs nog een mail met extra korting, om je te overhalen het product toch te kopen." Trouwe klanten worden ook vaak beloond met exclusieve deals, dus het loont om je in te schrijven op de nieuwsbrieven van webshops. "Zo ben je ook meteen op de hoogte en kan je de menigte voor zijn."