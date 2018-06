Björn Borg lanceert website waarop homo's en lesbiennes in eender welk land kunnen trouwen Timon Van Mechelen

11 juni 2018

17u25 0 Style België was dan wel het tweede land ter wereld waar mensen van hetzelfde geslacht konden trouwen, in meer dan driekwart van de landen is het homohuwelijk nog steeds verboden. Met die teleurstellende gedachte in het achterhoofd lanceerde modemerk Björn Borg ‘Marriage Unblocked’. Een digitaal platform waarop iedereen, eender welk label, kan trouwen, anoniem of en plein public.

“Houden van wie je wil is een basisrecht vinden wij. Met ons nieuw platform hopen we de macht in sommige contreien te decentraliseren en het huwelijk voor elke volwassene mogelijk te maken,” legt Jonas Lindberg Nyvang, Global Marketing Director bij Björn Borg uit.

Het platform laat iedereen toe om – weliswaar digitaal en symbolisch – elkaar het jawoord te geven, de versleutelde geloftes voor eeuwig online te bewaren en een certificaat te krijgen van het digitaal huwelijk. Aangezien ‘Marriage Unblocked’ in blockchain (de technologie die aan de grondslag ligt van cryptomunten als de bitcoin, en waarin je informatie voor eeuwig kunt opslaan, zonder betrokkenheid van derde partijen, red.) opgebouwd is, kunnen tortelduifjes ook meteen wat digitale munten aankopen en bewaren op het platform.

Sybille en Alexandra waren de eerste twee die trouwden via Marriage Unblocked. Ze komen allebei uit Zwitserland, waar het homohuwelijk niet wordt erkend door de wet. “We plannen al een tijdje om te trouwen, maar aangezien het niet legaal is in ons thuisland, wisten we niet of het er ooit echt van zou komen. Nu we eindelijk getrouwd zijn, voelt het fantastisch. We hopen dat ons blockchain huwelijk de samenleving onder druk zet om een basisrecht – gelijkheid van het huwelijk – te erkennen,” vertelt het pasgetrouwde koppeltje.

De campagne wordt gelanceerd tijdens de eerste Fifa World Cup wedstrijd tussen Rusland en Saudi Arabië, twee landen die nog niet achter het idee staan. Het is een simpele boodschap: liefde overwint altijd.