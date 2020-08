Birkenstock Arizona populairste schoen in coronatijden: “Maar wel nefast voor je voeten”

De impact van het coronavirus is steeds meer zichtbaar in onze garderobe. Doordat we met z’n allen meer tijd thuis doorbrengen, onder andere om te werken, kiezen we meer voor comfortabele (sport)kledij en schoeisel. Vooral op onze voeten blijkt corona een gigantische invloed te hebben, want nog nooit werd er online zoveel gezocht naar de Arizona-sandaal van Birkenstock, een klassieke slipper met twee banden die al decennialang in de collectie zit. Het aantal zoekopdrachten nam met 225% toe in amper drie maanden tijd. Vooral de taupekleurige variant bleek gewild en was bij heel wat retailers uitverkocht.

Ongetwijfeld speelt het mee dat tal van celebrity’s zoals Kendall Jenner, Gigi Hadid, Leonardo DiCaprio en Usher in de sandalen rondlopen. En ook de prijs zit mee: voor 75 euro kan je de Arizona in huis halen. Al mag het voor sommige exemplaren wat meer zijn: de luxe-uitvoering in samenwerking met Brunello Cucinelli staat op de tweede plaats van meest gewilde herenartikelen in The Lyst Index, terwijl dit model van zo'n 700 euro bijna tien keer meer kost dan een gewone Birkenstock.

Slippers zijn ideaal om snel aan te trekken op een natte ondergrond, om bijvoorbeeld naar je zwembad in je tuin te stappen, maar dat is het dan ook Podoloog Paul Borgions

Orthopedische claims

Maar waarom blijven we zo verknocht aan Birkenstocks? “In vergelijking met andere slippers hebben de sandalen een veel breder voetbed”, merkt podoloog Paul Borgions op. “Die ruimte doet goed. Voor onze voeten is het een verademing dat ze niet gekneld zitten in gesloten schoeisel. Wellicht is het door dat comfortgevoel dat mensen zo graag Birkenstocks dragen. Daarnaast willen we in de zomerperiode ook onze voeten luchtig kleden. Al sinds de prehistorie dragen we ‘schoenen’ om de voeten te beschermen. Maar wat we aan onze voeten dragen zou geen belasting voor ons lichaam mogen zijn. En dat is helaas een probleem met slippers. Slippers zijn ideaal om snel aan te trekken op een natte ondergrond, om bijvoorbeeld naar je zwembad in je tuin te stappen, maar dat is het dan ook.”

Toch claimt Birkenstock een orthopedische slipper te zijn dankzij het legendarische voetbed, dat een nabootsing zou zijn van de afdruk van een voet in het zand waardoor je urenlang zonder al te veel belasting kunt rondlopen en staan. Door de diepe hielkuip zou de voet ook een goede houvast hebben, worden de kuitspieren geactiveerd, stabiliseert de achtervoet en verbetert het looppatroon. De zijranden van het voetbed zouden de voet dan weer stabiliteit geven bij het neerzetten. En de dwarswelvingssteun over het midden van het voetbed zou een natuurlijke, rechte en stevige stand van de voet ondersteunen. De kleine verhoging in het voorste deel van het voetbed zou er dan weer voor zorgen dat de tenen ontspannen en gespreid in hun natuurlijke positie blijven en de natuurlijke afrolbeweging van de tenen ondersteunen.

Of een slipper nu een verhoogde rand, een welving of een riempje meer of minder op het voetbed heeft, het is en blijft een slipper Podoloog Paul Borgions

Hamer- en klauwtenen

“Of een slipper nu een verhoogde rand, een welving of een riempje meer of minder op het voetbed heeft, het is en blijft een slipper”, zegt Borgions. “Slippers zitten niet vast aan je voet en dat kan voor tal van voet- en/of gezondheidsproblemen zorgen als je ermee gaat wandelen, er boodschappen doen of er gewoon een hele dag op rondloopt. Als de voet van de grond gaat, grijpen onze tenen in een reflex om de slipper, want anders zou die van de voet vallen. Doen we dit duizenden keren, dan creëren we hamer- en klauwtenen (tenen die in een permanente kramp staan, red.). Waardoor we niet alleen ongemakken op die tenen krijgen, maar ook de stabiliteit van de voet hypothekeren. Vergelijk het met een bodybuilder die zijn bicepsoefeningen 7.000 keer (het equivalent van het dagelijkse gemiddelde aantal stappen, red.) per dag zou doen: op den duur heeft die stevige en korte bicepsen, maar kan hij zijn armen en schouders niet meer normaal strekken.”

Uit onderzoek van de universiteit van Oxford is gebleken dat één op de vijf valpartijen met ernstige heupfracturen bij ouderen te wijten is aan het dragen van slippers Podoloog Paul Borgions

“Een ander probleem is dat tijdens het stappen de voet met de ‘hangende’ slipper ook weer neergezet moet worden en dat die dan — al dan niet met of zonder verhoogde rand aan het voetbed — niet juist gepositioneerd onder de voet komt waardoor die heel veel op de randen van de slipper terechtkomt. Dat kan voor veel eelt op de hielen en voorvoet zorgen. Maar zo kunnen ook de spieren die aanhechten op het scheenbeen overbelast geraken. Of kan je voet omslaan. Uit onderzoek van de universiteit van Oxford is gebleken dat één op de vijf valpartijen met ernstige heupfracturen bij ouderen te wijten is aan het dragen van slippers omdat ze daarmee een verhoogd risico op struikelen hebben.”

Scheefgroeien

“Daarnaast kunnen slippers bij dragers van alle leeftijden bij klachten veroorzaken aan de knie, heup en soms zelfs de onderrug, omdat de normale opwaartse rotatie van de gewrichten van ons bewegingssysteem repetitief verstoord geraken. Zeker kinderen dragen beter geen slippers. Hun botstructuur is heel fragiel, wat op termijn niet alleen voor scheve voeten kan zorgen, maar het hele lichaam scheef kan doen groeien. In feite zijn slippers voor niemand gemaakt om mee rond te stappen, en zeker niet dagelijks”, zegt Borgions.

Maar wat is dan het alternatief voor onze voeten nu we zoveel mogelijk in ons kot moeten blijven en het graag comfortabel houden? Borgions: “Draag liever schoenen die achteraan stevig om de hiel zitten en die veel ruimte, vrijheid en ventilatie aan de tenen geven. Hoe steviger de hiel aan de voet zit, hoe minder wrijving op de voorvoet en hoe minder warm je voeten het krijgen.”

