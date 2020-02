Biologisch katoen en neongroen in nieuwe duurzame collectie van Tommy Hilfiger en Lewis Hamilton

lvds

13 februari 2020

15u02

Bron: elle 0 Style Na drie seizoenen van TommyXLewis, zijn Tommy Hilfiger en Lewis Hamilton klaar voor iets nieuws. Met de lente en een nieuwe collectie in het vooruitzicht onthulde het duo hun samenwerking met R&B-zangeres H.E.R. De streetwear-collectie symboliseert samenhorigheid met een mix van functionaliteit, zachte tinten en pops of neon.

Al drie seizoenen houdt de samenwerking tussen modeontwerper Tommy Hilfiger en F1-piloot Lewis Hamilton stand. Nu waait er met H.E.R. echter een nieuwe wind door de lentecollectie van TommyXLewis. Voortbordurend op de vorige collecties die inzetten op duurzaamheid, zal de nieuwe collectie geproduceerd zijn uit 100% biologisch katoen. Neongroen, zwart en neutrale tinten zullen deze collectie kleuren. Hilfigers iconische kleurenschema met rood, blauw en wit wordt daarbij niet vergeten. Het assortiment bestaat uit comfortabele hoodies, trainingsbroeken en T-shirts met grafische tekeningen en Hamiltons “H”-logo.

De capsule-collectie valt onder het “Style For All”-concept. Daarmee wil de zangeres de grenzen van geslacht, leeftijd, afkomst en lichaamsbouw doorbreken. Zelf is ze erg dankbaar voor de creatieve vrijheid tijdens het proces, zo vertelt H.E.R. in een statement. “Daardoor heb ik mijn persoonlijke visie en esthetische voorkeuren helemaal kunnen verwerken in de collectie. Het was een ongelooflijk creatieve ervaring om mezelf uit te drukken door middel van fashion.”

(Lees verder onder de foto)

See Now, Buy Now

In 2016 introduceerde Hilfiger de TommyNow-shows, die deel uitmaken van het See Now, Buy Now-concept. Interactive beleving waarbij de toeschouwers de outfits meteen kunnen kopen, tillen de shows naar een hoger niveau. “Met TommyNow blijven we grenzen verleggen over hoe catwalkshows eruit kunnen zien qua beleving”, voegt de modeontwerper toe. “Ons See Now, Buy Now-platform is een podium voor artiesten om hun creativiteit uit te drukken. Met H.E.R.’s drive om nieuwe generaties te inspireren en onze gedeelde overtuiging dat mode ons in staat moet stellen om onszelf te zijn, zijn we heel enthousiast om deze capsule-collectie te delen”, besluit Hilfiger.

De volledige collectie is op de aankomende TommyNow See Now, Buy Now-catwalkshow te bewonderen. De show zal op zondag 16 februari plaatsvinden in Tate Modern. Prijzen variëren tussen € 59,90 en € 299,00.