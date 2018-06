Biologisch afbreekbaar glitterpoeder: dé ecologische festivaltrend Liesbeth De Corte

05 juni 2018

15u06 0 Style De festivalzomer zit er aan te komen. Hét uitgelezen moment om je slag te slaan met glittermake-up, alleen jammer dat deze schitterende look een ramp is voor het milieu. Voor wie toch on trend wil zijn, bestaan er gelukkig ook biologisch afbreekbare varianten.

Ikzelf heb net mijn eerste festival van het jaar achter de rug – Primavera Sound in Barcelona – en als er één make-uptrend is die ik heb opgemerkt, is het wel glitter. En dan bedoelen we geen subtiele fonkelende lippen, ogen of jukbeenderen, maar een overdosis glans op je gezicht.

Perfect om de show te stelen, maar jammer genoeg zijn die sprankeltjes minder onschuldig dan je zou denken. Glitters zijn microplastics, oftewel super kleine deeltjes plastic. Als ze in het milieu terechtkomen, krijg je ze maar moeilijk weer weg. En dat is problematisch, vooral voor de vervuiling van de oceanen. Vissen en ander leven in de oceanen gaan die kleine stukjes immers aanzien als voedsel en kunnen zelfs sterven door schade aan hun ingewanden.

Het beste wat je kan doen, is de glitterpoeder laten voor wat het is. Wil je jezelf toch per se een sprankelend laagje geven? Kies dan voor biologisch afbreekbare varianten. Wij zochten er al enkelen voor je op.

1. Biodegradable Glitter Gold Unicorn Dust

Te koop via Etsy, voor €8 ,14

2. Nomadic Sparkle Festival BIO – Gold Rush

Te koop via de webshop van Nomadic Sparkle, € 11,50

3. Glitterevolution Rosé Gold

Te koop via de webshop van Glitterevolution, € 12

4. Biodegradable Glitter Silver

Te koop via de webshop van Festival Face, € 4

5. Bio Glitter Unicorn Mix

Te koop via de webshop van Good Glitter, € 8,5