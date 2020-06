La Provençale Bio Gesponsorde inhoud Biobeauty: drie labels waaraan je biologische cosmetica herkent Aangeboden door La Provençale Bio

24 juni 2020

16u00 0

Biologische beauty zit in de lift, maar hoe controleer je of je écht bio smeert? Wij tippen drie labels die wijzen op echte biologische cosmetica.

Als consument zijn we tegenwoordig kritischer dan ooit. En dat is goed. We willen meer weten over de oorsprong van de producten die we gebruiken en de ingrediënten waarmee we in contact komen. Op vlak van beauty gaan we daardoor steeds meer back to basics: we willen formules met een transparante en natuurlijke oorsprong. Maar die zijn niet altijd even makkelijk te herkennen. De volgende labels vertellen je met 100% zekerheid dat je met een biologisch product te maken hebt.

Het Cosmebio-label

Wil je graag biologisch smeren? Dan is het Cosmebio-label een goed begin. Dit Franse milieulabel maakt deel uit van de Europese wetgeving rond biocosmetica en wordt internationaal gebruikt. Het geeft aan dat de ingrediënten van een cosmeticaproduct voor minsten 95% van natuurlijke oorsprong zijn en dat minstens 10% van de ingrediënten afkomstig is van biologische landbouw. Het label legt strikte voorwaarden op rond het productieproces, de verpakkingen en de biologische afbreekbaarheid van de producten én vereist daarnaast ook dat producten niet op dieren getest worden.

Lees verder onder de foto

Cosmos Organic-label van Ecocert

Onafhankelijk instituut Ecocert certificeert al bijna 30 jaar ecologische en sociaal bewuste producten. Hun Cosmos Organic-label wordt uitgereikt aan natuurlijke en biologische cosmeticaproducten die voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Zo moet 95% van de planten die in het product gebruikt worden organisch geteeld zijn, en moet minstens 20% van de totale ingrediënten een biologische oorsprong hebben. Maar daar stopt het niet: Ecocert controleert elke stap van de productie - van de teelt zonder pesticiden tot de recycleerbare verpakking.

Het AOC Provence-certificaat

AOC – of ‘Appellation d’Origine Contrôlée’ - is een beschermde Franse term die aanduidt dat een product voldoet aan de karakteristieken van de streek van oorsprong. Zo duidt het AOC Provence-certificaat op producten met olijfolie aan dat je te maken hebt met een natuurlijk product uit de Provence dat voldoet aan de strenge kwaliteitseisen van de streek. De olijven van de Provence zijn dankzij het AOC Provence-keurmerk traceerbaar én je bent als consument verzekerd van een biologisch product van optimale kwaliteit.

Biologisch smeren met La Provençale

La Provençale bio brengt je het beste van de olijfboomgaarden van de Provence. De verzorgingsproducten van artisanaal geperste olijfolie dragen het Cosmebio label, het Comsos Organic label én zijn gecertificeerd AOC Provence. Op die manier ben je verzekerd van olijfolie in z’n meest biologische vorm – en dat merk je.