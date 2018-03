Binnenkort ook nichebeauty te koop via Zalando evd

23 maart 2018

12u30

Bron: ANP/BLOOMBERG 0 Style Online kleding- en schoenenwinkel Zalando is begonnen met de verkoop van huidverzorgingsproducten en make-up. Voorlopig eerst al in Duitsland, maar andere landen zouden snel volgen.

De beautyproducten zullen eerst vooral voor vrowuen zijn, maar mannen volgen ook. Zalando verdeelt zo'n 120 beautymerken van grote giganten zoals L'Oréal en Maybelline, maar je kan er ook fijne ecologische merken zoals Weleda vinden en het Zweedse cultmerkje L:A Bruket. In juni opent Zalando ook een winkel in Berlijn waar klanten de producten in het echt kunnen bekijken.

Online kledingwinkels krijgen het moeilijk nu steeds meer gewone winkels hun artikelen ook op internet verkopen. Ook Amazon breidt steeds verder uit op de kledingmarkt.