Binnenkort kan je ook zwemmen en skiën in kleren van Chanel Margo Verhasselt

27 maart 2018

11u38

Bron: Vogue Nederland 0 Style De uitspraak: "het is genoeg geweest" zal je niet snel uit de mond van Karl Lagerfeld horen komen. De man zit niet stil. En dat zal hij de komende maanden ook niet doen. Hij gaat namelijk nog twee nieuwe mini-collecties ontwerpen voor Chanel: skiwear Coco Neige en swimwear Coco Beach.

Karl Lagerfeld was op bezoek in Saint-Tropez wanneer het hem opviel dat de Chanel winkel geen assortiment strandspullen had. Ongehoord, en daar moest verandering in komen. En wel zo snel mogelijk. Zo gezegd zo gedaan, want vanaf juni zal je in 26 geselecteerde winkels de collectie 'Coco beach' kunnen shoppen. Denk: bikini's, badpakken, tassen, espadrilles. Lagerfeld werkte voor de collectie vooral met de kleur zwart met het bekende dubbele C-logo of werkte met het handgeschilderd rastermotief op een roze of rode achtergrond.

Bruno Pavlovsky, president of fashion bij Chanel, vertelt in een interview met Women's Wear Daily dat de collecties beantwoorden aan de behoeftes van de klant. "We hebben ongeveer 30 winkels aan de kust, en tijdens de maanden juni en juli, wanneer het in steden als Cannes, Nice, Capri, Barcelona ongelofelijk druk is, hangen er wintercollecties in de winkel."

Coco Neige

De skicollectie, die Coco Neige zal noemen, kan je kopen op meer plaatsen dan de Coco Beach stukken. De skicollectie komt toe in de winkels in juli en augustus, maar in bepaalde ski-oorden ook tijdens de wintermaanden. Wat moet je je voorstellen bij een skicollectie van Chanel? Donsjacks, zwarte truien, shearling laarzen en tassen. "Dit is een manier om de tijd te nemen om te werken aan producten die meer technisch zijn en die meer tijd eisen voor de ontwikkeling" stelt Pavlovsky.