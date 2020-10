Binnenkijken in het herenhuis van Annelies en Vincent mét authentieke inboedel: “De schouwen, het behang, de bureau's … alles is nog origineel” Björn Cocquyt

01 oktober 2020

08u39

Bron: NINA 0 Style Annelies en Vincent hebben in hun chique Antwerpse herenwoning elk een thuiskantoor waar ze zelfs met twee kinderen in huis ongestoord kunnen werken. Sinds corona doen ze dat vaker dan ooit en dat lukt prima. Met dank aan de digitale mogelijkheden in een interieur van meer dan 125 jaar oud. “Zowat alles aan het huis is nog origineel en zelfs de meeste meubels staan hier al decennialang. Indrukwekkend!”

Zestien jaar geleden verhuisden Annelies en Vincent vanuit Nederland naar de Antwerpse wijk Zurenborg. Na de geboorte van hun twee dochters groeide het verlangen naar een tuin en daarom gingen ze op zoek naar een nieuwe thuis. Die vonden ze amper 800 meter verderop. “Beter konden we het niet treffen, want zo bleven we in onze vertrouwde buurt, hoefden de kinderen niet van school te veranderen, moesten we geen nieuwe kennissenkring opbouwen ... Dat alles maakte het veel gemakkelijker om zo’n grote stap te zetten”, vertelt het koppel.

Ze waren bij deze woning niet alleen gecharmeerd door de grote tuin en de meer dan 300 m² aan bewoonbare oppervlakte, maar ook door de uitstraling. Net als heel wat andere huizen in de straat heeft het een beschermde gevel. Het werd eind 19de eeuw gebouwd met de bedoeling om de ontwikkeling van de wijk te stimuleren en om de hogere middenklasse te tonen wat er allemaal kon qua stijl en afwerking. “Door dat project is onze straat een van de mooiste van de stad, vinden we. Elke keer we hier indraaien, hebben we een fijn gevoel.”

Na zo’n 125 jaar is er nauwelijks iets veranderd aan het huis van Annelies en Vincent. Noch buiten, noch binnen. “Het was een hele leuke verrassing om te zien hoeveel originele elementen er waren. De houten plankenvloeren, mozaïekvloeren met allerlei motiefjes, plafonds van maar liefst 4,5 meter hoog, lambriseringen, marmeren schouwen, het goudkleurig behang van zijde … Alles was nog origineel. Indrukwekkend, hoor! En uniek, want de meeste huizen worden in de loop der jaren ‘verminkt’. Maar hier hadden alle eigenaars te veel respect voor wat er was om veel te veranderen.”

Een van hen was Christian Develter, een kunstenaar die alles renoveerde en zowat de volledige inboedel overliet aan het koppel dat hier tot de komst van Annelies en Vincent bleef. “Zij deden op hun beurt precies hetzelfde. Ze vonden ook dat de meubels die hier al enkele decennia stonden vergroeid waren met het huis en staken ze daarom mee in de verkoop. Die in de Aziatische stijl deden me denken aan mijn roots, want mijn moeder is geboren in Indonesië. Het leek alsof de cirkel hier rond was”, vertelt Vincent.

130 Schilderijen

“Al dat gerief kwam ook van pas, omdat we zelf veel te weinig hadden om dit grote huis te vullen. Maar het stond wel propvol. Nergens was er een leeg hoekje en aan de muren telden we in totaal 130 schilderijen. Het eerste wat we deden, was schoon schip maken. We selecteerden wat we mooi vonden en de rest stockeerden we in de kelder. Die was al gauw zo gevuld dat we bepaalde meubels toch moesten laten staan. Zoals de ronde eettafel die niet bij onze smaak past.”

“Met de Chesterfield-zetels waren we heel blij, want ze gaven grandeur aan de zithoek. Het was de eerste kamer die we in het nieuw staken. Een bleek likje verf deed wonderen en liet de schilderijen beter tot hun recht komen. Het is best grappig, want het kopje en de kom die als model dienden, staan ernaast.”

Door de grootte van het huis en de drukte op het werk zet het koppel het interieur stapje voor stapje naar zijn hand. Tijdens de lockdown kreeg het thuiskantoor van Annelies, dat aansluit op de zitkamer, een make-over. “We isoleerden de plankenvloer aan de onderkant, om de kilte niet meer te voelen die uit de kelder door de spleten kwam. De grijze muren die het licht absorbeerden, gaven we een vrolijker kleurtje, en we kleedden alles wat meer aan.”

Lichtinval

“Omdat ik maar af en toe aan m’n bureau zat, lette ik niet zo op de setting, maar sinds corona ergerde ik me er toch wat aan. Sindsdien besef ik hoe belangrijk een fijne werkomgeving is, en die heb ik nu. Ik kijk uit op de straat, geniet van veel lichtinval en heb een leuke inrichting met allemaal antieke spullen: een grote gouden spiegel met wat foto’s en memootjes aan, een radiomeubel in art-decostijl dat het nog perfect doet en waarop ik naar Qmusic luister, een echt damesbureau van vroeger … Omdat het zo laag komt, plaatsten we het op een paar blokjes hout, want anders kon ik er niet met mijn benen onder”, lacht Annelies.

Als ze vanuit haar bureau naar boven kijkt, ziet ze manlief Vincent in zijn thuiskantoor op de tussenverdieping. Dat is een stuk groter. De donkere wanden en meubels verraden dat deze kamer nog geen opfrisbeurt kreeg. “Ik ben eerst voor de praktische kant gegaan”, klinkt het. “Ik zit de hele dag aan m’n bureau en daarom investeerde ik in een ergonomische stoel, een tweede scherm en een nieuwe router. Ik kan nu in alle comfort werken én ongestoord, want het huis is daar groot genoeg voor. Veel plaats is in coronatijden absoluut een luxe.”

Het pimpen van Vincents bureau staat niet op het prioriteitenlijstje. Eerst is de keuken aan de beurt. “Die moest dit voorjaar al vernieuwd worden, maar corona gooide roet in het eten. We willen meer licht en kastjes, want we missen opbergruimte. En natuurlijk verdwijnen de groen-witte banden op de muur. Het AGA-fornuis blijft, want dat is ons pronkstuk. We kunnen niet wachten tot we aan de slag kunnen gaan. Al hoeven we ons ook niet op te jagen, want het is de bedoeling dat we hier nog ons hele leven wonen.”

4 GOUDEN THUISWERKTIPS

• Hou werk en privé gescheiden.

Laat aan je huisgenoten weten dat je tussen bepaalde uren niet gestoord kunt worden, net zoals op kantoor. Doe tussendoor ook geen huishoudelijke taakjes.

• Maak een planning. Als je een strikte, realistische planning opstelt, kom je minder in de verleiding om tijdens de werkuren andere dingen te doen. Las geregeld een pauze in, bij voorkeur een actieve. Ga even wandelen, daarna werk je productiever.

• Creëer een prettige werkplek. Een leuke en inspirerende werkomgeving helpt om de focus te bewaren. Kies als het kan voor een aparte ruimte. Zorg voor een comfortabele stoel, goede verlichting en voldoende

opbergruimte.

• Vergeet niet te genieten. Je kunt thuis sneller aan je werkdag beginnen en als je het slim aanpakt, krijg je al je werk sneller gedaan. Zo blijft er meer tijd over voor andere belangrijke dingen én voor het opladen van je batterijen. Geniet daarvan.

Binnenkort op VTM GO

Dit najaar is het huis van Annelies en Vincent te zien op VTM GO. Er werden een paar scènes gedraaid voor de nieuwe webreeks Brak. Daarin worden drie hartsvriendinnen gevolgd op hun woelige tocht door het leven. De serie is bedacht door actrice Joke De Bruyn en scenarist Charlie Dewulf. Lize Feryn speelt een van de hoofdrollen. “Via via kwamen de programmakers bij ons terecht. Het was een ervaring om eens zo’n opnamedag mee te maken.”

Wie zijn ze?

• Annelies Vermeulen (44), Vincent Van den Broek (46) en hun dochters Nikkita (12) en Bodine (7)

• Zij was tien jaar geleden een van de eerste vastgoedstylistes in ons land. Drie jaar geleden startte ze met interieurvormgeving, www.styllies.be. Vincent is CIO bij een internationaal beursgenoteerd bedrijf.

• Het huis in Berchem is gebouwd in 1896 op een stuk grond van 400 m². De bewoonbare oppervlakte bedraagt 320 m², de kelderverdieping niet meegerekend.

• Het koppel pakte als eerste ruimte de zithoek aan, met een fris kleurtje op de muren.

