Binnenkijken in een gerenoveerde chalet in de Vlaamse Ardennen: "Het huis stelde niets voor, maar dat uitzicht!"

13 oktober 2020

11u52

Bron: NINA 0 Style Het duurde twee jaar voor de oude chalet verkocht geraakte. Iedereen die er toen zijn neus voor ophaalde, moet vandaag ongetwijfeld een keertje vloeken als ze zien wat voor een parel Karel en Frederik ervan maakten. Ze pimpten de chalet tot een fancy cabin met een adembenemend zicht op de Vlaamse Ardennen. “Het is voor dat uitzicht dat ik gevallen ben toen ik hier in 2010 een kijkje kwam nemen.”

Het is via een wegeltje naast de kerk dat we tot bij het huis van Karel en Frederik geraken. Wanneer ze ons aan de toegangspoort verwelkomen, nemen ze ons meteen mee naar de achterkant van de woning. Onze mond valt er bijna open van verbazing, iets wat op deze plek ongetwijfeld al heel wat mensen is overkomen. De setting is dan ook fantastisch: voorbij een geëgaliseerd deel met een strakke zwemvijver en een zonneterras helt de tuin af en gaat hij over in de Dendervallei. Het zicht reikt kilometers ver en dat is uitzonderlijk in het volgebouwde Vlaanderen.

“Het is voor dat uitzicht dat ik gevallen ben toen ik hier in 2010 een kijkje kwam nemen. Het was toen nog niet zo weids, want het terrein was bijna volledig overwoekerd met planten en bomen”, vertelt Frederik. Toch zegde hij onmiddellijk toe, zelfs zonder de chalet in detail te bekijken. “Dat was niet nodig, want ik wist toch dat het huisje niet veel voorstelde. Het was een vakantiewoning die er al meer dan vijftig jaar stond. Er waren slechts twee mogelijkheden voor: afbreken en een nieuwbouw zetten of alles grondig renoveren.”

Het werd dat tweede, want zo konden de werken uitgevoerd worden tegen een gunstig btw-tarief van 6 procent in plaats van 21 procent. “Aan het kleine schuine dak herken je het deel van de vroegere chalet, maar al de rest zit in het nieuw. De renovatie startte pas na vijf jaar. Eerst woonde ik hier een poosje alleen en daarna met Karel. We hadden een fijne tijd, maar ik zou nooit meer naar die periode terug willen, omdat we in heel basic omstandigheden leefden. Het positieve was dat we in die vijf jaar ontdekten waar we met de woning naartoe wilden en hoe we dat moesten realiseren.”

Licht en zicht

Eigenlijk waren er maar twee zaken echt belangrijk: veel licht en een goed zicht op de prachtige omgeving. Daar is perfect op ingespeeld door in de volledige achtergevel vijf meter hoge ramen te installeren die helemaal openvouwen. “Ze betrekken de natuur maximaal bij het huis en zorgen ervoor dat we de seizoenen heel intens beleven. Zelfs de grijze dagen zijn hier mooi. Het is alsof we elke keer naar een ander schilderij kijken. Omdat de ramen niet op het zuidwesten gericht zijn, vormt al het glas geen gevaar voor oververhitting binnen en wordt het niet zo snel vuil. Om het schoon te maken, schakelen we een paar keer per jaar een ramenlapper in. Die doet er minder lang over en kan het beter dan wij”, verklapt het koppel.

Huwelijkslijst

De basis van het interieur is sober en best strak om de aandacht niet van alle natuurpracht af te leiden. De kleuren van de meubels en accessoires zijn afgestemd op de wisselende tinten buiten en passen in een palet van bruin, groen, grijs en zwart. “Voor de inrichting kregen we de hulp van Britt Thomas, een vriendin die interieurarchitect is. Veel mensen denken dat zo’n professional een pak geld kost, maar dankzij haar konden we juist besparen, omdat ze vaak betaalbare oplossingen aanreikte.”

Met dat in het achterhoofd tekende ze twee ontwerpen: een budgetvriendelijk om mee te starten en een duurder met de focus op design. “We vertrokken van het eerste, met nogal wat gerief uit Ikea en Weba, en werken toe naar het tweede. Je ziet daar nu al deels het resultaat van met bijvoorbeeld de lampen van Tom Dixon boven de eettafel, de zetel van Furninova in de zithoek, de Container Table van Moooi en de stoelen van Arper. Het zijn bijna allemaal cadeaus van vrienden en familie voor onze trouw, want Britt had het lumineuze idee om een huwelijkslijst in een meubelwinkel te leggen. Door het verhaal achter bijna elk meubel is het interieur nog specialer voor ons.”

Stap voor stap aanpakken

Ondanks alle bijdragen van de mensen die hen nauw aan het hart liggen, hebben Frederik en Karel nog wel een en ander op het verlanglijstje staan. “Een kunstwerk voor in de zithoek, een tuinkamer die ook als logeerkamer kan gebruikt worden, meer designmeubels … We pakken het stap voor stap aan en vinden het leuk om naar iets toe te kunnen werken. Dat was ook zo met de zwemvijver. Dit voorjaar werd hij eindelijk afgewerkt en daar waren we in volle coronacrisis superblij mee. Sindsdien hebben we in ons huis nog meer een vakantiegevoel.”

Daar draaide het ook bij de vorige eigenaars om, alleen beleefden ze dat in soberdere setting. “We vonden het belangrijk om de ziel van de chalet te behouden. Vandaar de eenvoudige afwerking met een gietbetonvloer en veel grenenhout. Bijna al het schrijnwerk is gemaakt door mijn broer: de trap, de vloer op de verdieping, het badkamermeubel en zelfs de keukenkastjes op corpussen van Kvik”, vertelt Karel. “Hij waarschuwde ons dat de deurtjes krom zouden trekken, maar dat vinden we niet erg. Dat past bij de charme van een chalet, al moest hij gepimpt worden om hier comfortabel te wonen. Vandaag is het een fancy cabin en dat is helemaal ons ding.”

Een hart voor dieren

Het koppel heeft een hart voor dieren. Ze hebben er dan ook zes in huis: vier katten en twee honden. “We kopen ze niet zomaar, maar gaan specifiek op zoek naar dieren die opgevangen zijn in een asiel en die we een beter leven kunnen geven”, vertelt Karel. “Zo komt een van onze honden uit Roemenië, waar hij in zijn jeugd zwaar mishandeld is geweest en een poot verloor. Psychisch hield hij er gelukkig niets aan over, want het is een heel lief en sociaal beestje. Een van onze katten is wel bijzonder schuw geworden door wat ze heeft meegemaakt. Zodra een vreemde het huis binnenkomt, stormt ze weg om zich te verstoppen.”

5 INTERIEURTIPS VAN FREDERIK EN KAREL

1. Neem als je kan de tijd om je huis te leren kennen. Zo kom je beter te weten wat je nodig hebt om een huis op jouw maat te maken.

2. Schakel een interieurarchitect in. Die kan je ook budgetvriendelijke oplossingen aanbieden.

3. Ga voor een sobere, neutrale basis en stem andere kleuren en accenten af op de omgeving.

4. Beperk het aantal materialen. Dat creëert rust.

5. Probeer niet om alles in één keer te realiseren, maar doe het stap voor stap en kies daarbij telkens voor kwaliteit.

Wie zijn ze?

• eigenaars Karel Pottier (34) en Frederik Coppens (38). Karel is HR-manager bij het bouwbedrijf Scheldebank, Frederik is arbeidsarts bij Liantis. Hij kocht de chalet in 2010. Na er een tijdje gewoond te hebben, startte de renovatie in juli 2016.

• locatie: Onkerzele, een deelgemeente van Geraardsbergen

• oppervlaktes: +/- 175 m² (bewoonbaar) en +/- 3.000 m² (perceel)

• realisatie: interieur www.brittthomas.be en bouw www.verschuere-architecten.be

