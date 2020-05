Binnenkijken in de bohemian flat in hartje Barcelona van kunstfotografe Paloma Lanna Geertrui Mayeur

22 mei 2020

09u05 0 Style Naar Barcelona mogen we nog niet, de sfeer opsnuiven wel. Kunstfotografe Paloma Lanna (30) woont in het hartje van de stad. Vintage familiestukken, kunst en souvenirs zijn haar warme deken tijdens de strenge Spaanse lockdown.

Wie is Palomma Lanna?

• fotografe en oprichtster van het label Paloma Wool

• woont met haar vriend en twee katten in de wijk L’Eixample, in hartje Barcelona

• houdt van kunst, reizen en authenticiteit

Wat heeft je over de streep getrokken om in dit appartement te komen wonen?

“Ik vond het pand online en ik was meteen weg van het mooie licht dat er binnenviel. De grote ramen in de ­woning geven uit op een ruime binnenplaats met bomen en fonteinen. Mijn ouderlijk huis zei ik vaarwel en ik kwam hier wonen met mijn vriend en mijn twee katten. Het huis heeft enkele authentieke elementen, zoals de ­originele houten deuren met glas en de tegelvloeren in mozaïek. Verder is de locatie werkelijk uniek! We wonen in hartje Barcelona, de wijk is bruisend en erg toegankelijk. Tegelijkertijd kan je hier toch rust vinden in de verschillende verborgen patio’s en de vele publieke tuinen in de buurt. In de winter wandelen er mensen met hun hond, in de zomer spelen kinderen er in het water. Ik voel me hier veilig, en oprecht gelukkig.”

Hoe stel je het tijdens de lockdown?

“Spanje is zwaar getroffen. En ondanks wat ups en downs, en het grote gemis van vrienden en familie, stel ik het best goed. Om de moed erin te houden, probeer ik ­regelmatig even te skypen, en doe ik mijn dagelijkse work-out. Ik kook ook uitgebreider en trakteer mezelf af en toe op een huisgemaakte cocktail. En ik probeer me goed te kleden, dat geeft me eveneens een mentale boost.”

Jouw interieur weerspiegelt overduidelijk jouw temperament en artistieke gedrevenheid.

“Vanzelfsprekend. Ik etaleer mijn eigen werk, maar niet alles draait hier rond mij. Mijn interieur is uitgegroeid tot een verzameling creaties van allerhande slag. Van de zijden sjaal aan de muur van de New Yorkse artieste Tanya Posternak over een ijzeren sculptuur van stadsgenoot Diego Cabezas, en een tapijt van het Anou, een bijzonder nobel fairtradeproject uit Marokko.”

Wat vind je nog belangrijk bij de inrichting?

“Voor mij moet het een verzameling zijn van erg persoonlijke stukken met een sentimentele waarde. De vintage stoel met groene fluwelen stof, bijvoorbeeld, kreeg ik van mijn moeder. De vele foto’s en tekeningen deden mijn vrienden me cadeau. En ik heb een zwak voor keramiek, de collectie blijft groeien. Ik schuim ook graag rommelmarkten af op zoek naar bijzondere spullen, en fantaseer er dan zelf een verhaal bij. Daarnaast staan er veel boeken en hangt er kunst aan de muur, en ik hou van zachte natuurlijke tinten met enkele felle kleuraccenten. Tot slot zijn er de planten, ik zou niet zonder kunnen. Van planten word ik eenvoudigweg vrolijk. Meteen de belangrijkste reden waarom er in elk hoekje wel een staat. Hoe meer planten, hoe vrolijker ik word. (lacht) Het is ook een traditie geworden om ze op zondag uitgebreid te inspecteren en te verzorgen. Heerlijk vind ik dat.”

Wat inspireert je bij het decoreren van je appartement?

“De inspiratie komt door bezig te zijn met mijn modelabel Paloma Wool. Ik ontwerp zowel kleding als accessoires. Ik ben geboren in San Sebastian, in het noorden van Spanje, maar groeide op in Barcelona. Ik studeerde hier fotografie en businessmanagement, en leerde het ondernemen van mijn ouders. Zij richtten het modemerk Nice Things (Paloma S.) op. Ik heb er altijd naar gestreefd om mijn eigen project op poten te zetten. Voor Paloma Wool pak ik het multidisciplinair aan; ik maak zelf de beelden voor mijn reclamecampagnes en ik werk altijd samen met andere artiesten. En daar streef ik ook naar in mijn interieur. Ik speel met verschillende kleurenpaletten en interieurstijlen, ik mix en match.”

Waar in huis ben je het liefst?

“Dat is de leefruimte, omdat het een echte ontmoetingsplaats is. We spenderen er ook veel tijd met vrienden en familie, iets wat voor mij enorm belangrijk is. Ik verzamel daar ook de objecten die me het dierbaarst zijn. Kunstwerkjes die hier belanden door samenwerkingen met ­andere artiesten, foto’s die mijn vader maakte, kleurrijke lampen en zachte kussens. Ik geniet enorm van de ­geborgenheid van die ruimte.”

