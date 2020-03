Binnenkijken bij Wannes en Hanne die een boerderij omtoverden tot een prachtige familiewoning Magali Elali

15 maart 2020

17u07 0 Style Of het nu gaat om kamerplanten, miniatuurtractoren of vintagemeubels, Wannes (36) en Hanne (33) houden van verzamelen. Hun gerenoveerde boerderij is een grote etalage boordevol jeugdsentiment en persoonlijkheid.

Hoe zouden jullie je woonstijl omschrijven?

Wannes: “Samen met architectenbureau KOMAAN!architecten hebben we een boerenhuis, een koeienstal en een hooizolder gerenoveerd tot een lichte en ruime familiewoning. Het landelijke karakter hebben we aan de buitenkant zo veel mogelijk bewaard. Het interieur is eerder modern en industrieel van stijl, met een betonnen vloer, bakstenen muren en stalen deuren.”

Wat meteen opvalt: het huis staat boordevol vintageobjecten. Waar komen die allemaal vandaan?

Wannes: “Centraal in de keuken staat een oude werkbank die we in Nederland gevonden hebben. Het blad hebben we vervangen. De deurtjes zien er gehavend uit, maar daar houden we van.”

Hanne: “Het broodrek is ook een tweedehandsvondst. De meeste schatten komen uit Frankrijk, onze jaarlijkse vakantiebestemming. De bibliotheek in de woonkamer, de locker in de gang, de eetkamerstoelen en de collectie glazen flessen hebben we meegebracht van een reis.”

Wannes: “In afwachting van een houten vitrinekast staan de miniatuurdiertjes speels opgesteld in de woonkamer. Tractoren intrigeren me al sinds mijn kindertijd. Oude modellen van de jaren 40 tot 60 ben ik beginnen te verzamelen via eBay.”

Hanne: “In de weide staan ouessantschaapjes te grazen. Dat is het kleinste ras ter wereld. Ze hebben het voordeel dat ze niet veel oppervlakte en verzorging nodig hebben. Bovendien zijn ze heel tam, wat ideaal is als je kleine kinderen hebt. Een televisiescherm hebben we niet nodig, de schaapjes entertainen ons. Als je ze roept, beginnen ze te hollen rondom het huis.”

Wat is het verhaal achter de planten? Het lijkt hier wel een jungle.

Wannes: “Als kind kweekte ik kamerplanten. Tijdens mijn pubertijd is mijn liefde voor groen gaan liggen. Hanne heeft mijn oude passie weer aangewakkerd, want zij wilde graag een urban jungle in huis.”

Hanne: “We zijn verhuisd met vijf kamerplanten en nu hebben we er zo’n honderdtal staan.”

Wannes: “De meeste exemplaren heb ik in planten- en tuincentra gevonden of bij hobbykwekers. We doen ook aan plantenruil via Facebook en tweedehands.be. Planten houden kost veel tijd en zorg, maar het is zo fijn om ze te zien groeien.”

Waar vind je mooie bloempotten en macraméhangers?

Hanne: “De bloempotten en manden komen van rommelmarkten en kringwinkels, maar ook van Dille & Kamille. De macraméhangers heb ik zelf gemaakt op basis van patronen die ik gevonden heb.”

Wannes: “De gaatjes in de stalen balken zijn ideaal om hangplanten op verschillende hoogtes aan te bevestigen.”

Het kunstwerk aan de muur lijkt wel op Pablo Picasso geïnspireerd. Heb je dat ook zelf gemaakt?

Wannes: “Hier en daar wilden we een link leggen met de vroegere koeienstal. We waren allebei fan van het televisieprogramma Plan B, waarin acteur Titus De Voogdt toffe meubels maakt van oude materialen. Deze stierenkop in Picassostijl vonden we leuk om na te maken.”

Hanne: “Het oude lederen zadel hebben we gevonden op een rommelmarkt in Gent. Het fietsstuur komt van mijn ouders. Mijn vader heeft de twee aan elkaar gelast en een ophangsysteem voorzien.”

Een ruimte die helemaal nieuw oogt, is de badkamer.

Hanne: “Dat klopt. De vroegere inkomdeur hebben we vervangen door een groot raam. Als we in bad zitten, krijgen we soms het gezelschap van nieuwsgierige schaapjes die grazend voorbijkomen.”

Wannes: “De badkamer oogt grafisch door de combinatie van witte tegels en een donkergrijze voeg. Maar ook exotisch door de aanwezigheid van kamerplanten.”