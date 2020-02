Binnenkijken bij vormgeefster Nadja die een ramenfabriek omtoverde tot een prachtige loft Irene Schampaert

21 februari 2020

09u11

Bron: NINA 0 Style Wat ooit een ramenfabriek was, is nu een karaktervolle woning badend in licht. Grafisch vormgever Nadja Roegiers toverde de open ruimtes om tot een kleurrijke en elegante woon- en werkplek.

Wie is ze?

• Nadja Roegiers (40), vormgever

• woont samen met haar man Dirk Hoes en kinderen Lies (14), Felix (13) en Luíz (11)

• woont in een gerenoveerd industrieel pand (loft) in Gent

• houdt van boeken, sauna, musea, zon, notitieboekjes, een nieuwe stad verkennen

Hoe ben je hier beland?

Nadja Roegiers: “In 2002 kochten mijn ex en ik dit domein, samen met een bevriend koppel. Er stond een ramenfabriek met enkele enorm grote hangars. Een ervan lieten we staan en verbouwen tot twee woningen. De andere hangars gooide we plat om ruimte te creëren voor tuintjes en speelruimte voor de kinderen. Tijdens de verbouwing woonden we met onze twee gezinnen in een gebouwtje dat nog was blijven staan en waar ooit de bureauruimte was. Klein en met een minimum aan comfort, maar intussen zagen we onze droom werkelijkheid worden. Het was het waard.”

Hoe heb je de renovatie aangepakt?

“We wilden wonen in een lichte open ruimte, met plaats voor knusse hoekjes. De structuur van het magazijn bleef bewaard en werd in tweeën gedeeld. Het plan voor de twee woonsten was zo goed als identiek. Het industriële karakter werd behouden, met een betonnen trap als accent om dat nog te versterken. Licht valt binnen door de lichtkoepels op strategische plaatsen. Verder hebben we voor een blanco canvas gekozen, met wit als kleur voor de muren, de metalen dakconstructie en de gietvloer. Elk stuk dat we hier plaatsen, komt tot zijn recht. Kijk maar naar de grote, statige planten.”

Het valt op dat je van planten houdt. Heb je groene vingers?

“Het industriële karakter van de woning schreeuwt om tegengewicht. Ik heb altijd gehouden van groen in huis en dat zou in deze woning meer dan ooit een grote rol spelen, ondervond ik snel. Kleine exemplaren zouden hier vrijwel geen effect hebben, dus ik zag het eerder groots. De ruimte vraagt om een statement hier en daar. De lichtkoepels laten het ook toe om te kiezen voor planten van de tropische soort. Verder vind ik het rustgevend om me met de verzorging van de planten bezig te houden.”

Je link met de interieurwereld, hoe is die er gekomen?

“Vormgeving in het algemeen is altijd mijn ding geweest. Ik studeerde grafische vormgeving en abonneerde me op verschillende interieurmagazines. Toen ik acht jaar geleden mijn huidige man ontmoette, begonnen de puzzelstukken in elkaar te passen. Hij is meubelmaker met een sterk technisch inzicht en een uitgebreide materialenkennis. De ideeën in mijn hoofd kon hij ombuigen naar iets realistisch. Van daaruit is STUDIO-E.V.A. ontstaan, ons gezamenlijke project. We bundelen onze passie voor interessante materialen, texturen, kleuren en vormgeving, om zo tot duurzame handgemaakte producten te komen.”

Wat is voor jou een goed gemaakt object? Waaraan moet het vooral voldoen?

“Bijzondere en kwalitatieve materialen vormen de basis, en een goede afwerking is onontbeerlijk. Bij ons ligt de focus op een ontwerp uitpuren tot de essentie. Less is more. Maar het is niet omdat een object praktisch is, dat het niet mooi mag zijn. Een kleurrijke snijplank in een aparte vorm bijvoorbeeld, kan een keuken instant zoveel meer persoonlijkheid geven.”

Van welke interieurdesigners hou je?

“Mijn man en ik zijn allebei fan van Jasper Morrison, een Britse industriële ontwerper bekend voor zijn minimalistische ontwerpen. Hij maakt design in zijn meest elementaire vorm, en met oog voor comfort en tijdloosheid. Je voelt die manier van denken ook in onze eigen ontwerpen.”

In hoeverre is jouw interieur een weerspiegeling van je karakter?

“Ik vind licht, gezelligheid, warmte en openheid erg belangrijk in mijn interieur. Iedereen is hier altijd welkom. Ik leid ook een druk leven en wil dan graag een huis waar ik tot rust kan komen. Elk stuk in huis heb ik bewust uitgekozen. Staat er iets nutteloos te wezen, dan schenk ik het weg. Ik ben tamelijk gestructureerd en dat trekt zich ook door in het interieur.”