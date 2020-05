Binnenkijken bij Minne en Dominique die een garage omtoverden tot een prachtig pand Sophie Allegaert

15 mei 2020

10u04 0 Style Een man met inzicht en een vrouw met vertrouwen. Soms is er niet meer nodig. Voeg daarbij een lot dat je goedgezind is, de courage om uren te karweien en je krijgt een huis met een wel heel bijzonder verhaal. Zo verbouwden Model Minne (35) en creatieve duizendpoot Dominique (32) eigenhandig een oude garage waar ze nu met dochter Manon wonen.

Hoe zijn jullie hier beland?

“Dominique groeide in deze Gentse buurt op. En toen we ons wilden settelen, was terugkeren naar die roots de meest logische keuze. Bovendien was hij altijd al gefascineerd door dit pand. Toen we zagen dat het openbaar verkocht werd, gingen we meteen kijken. Iedereen dacht dat we zot waren, want het bestond uit een eenvoudige woning met een poort die leidde naar een hoge garage, met smeerput. Daar parkeerde en repareerde de voormalige eigenaar zijn twee schoolbussen.”

Maar jullie zagen het potentieel?

“Dominique wilde vooral ruimte, hij was meteen gek op deze plek en hij is heel handig, dus ik wist dat het goed zou komen. Als je niet gezegend bent met een klusser, zou ik het niet aanraden. Toen de openbare verkoop niet doorging, hebben we een brief geschreven en die via de notaris aan de erfgenamen laten bezorgen. Die bleken in Senegal en op de Azoren te wonen, dus duurde het maanden voor we een teken van leven kregen. Maar de sterren stonden blijkbaar goed. Het leven is aan de durvers. Doe je niets, dan gebeurt er ook niets. Op die openbare verkoop waren we het huis misschien wel misgelopen aan iemand die een grotere zak geld op tafel kon leggen.”

Wisten jullie meteen wat het moest worden?

“We kwamen behoorlijk snel uit bij een ommuurde binnentuin, omzoomd met een glazen gang. De garage van weleer promoveerden we tot leefruimte. We kunnen er eventueel ooit nog een etage aan toevoegen, een zwevende container of een glazen kubus, maar voorlopig hebben we niet meer nodig. Alleen de muren werden behouden. Het zag er bij momenten hachelijk uit, maar ik geloof in Dominique en ik had vertrouwen in zijn visie. De koterij die het huis met de aanpalende garage verbond, werd een strakke nieuwbouw, goed voor de kinderkamer, badkamer en berging. Een glazen gang rijgt al die onderdelen aan elkaar, waardoor binnen en buiten in elkaar overlopen en we ’s zomers ook volop in die beschutte binnentuin leven.”

Verbouwen brengt meestal ook de nodige stress mee …

“Toen we echt op het diepste verbouwingspunt zaten, moe en nors waren en we de ene factuuropdoffer na de andere moesten incasseren, vroeg Dominique me ten huwelijk. Plots was daar dat immense lichtpunt. Een dat ons een boost vanjewelste gaf. ‘Kom we gaan dat hier doen en het zal lukken.’”

Jullie hebben ook veel zelf gedaan?

“Na de ruwbouw was ons budget zo goed als op. Dus hebben we ons zelf over de vloerverwarming (1,6 kilometer leidingen), alle elektriciteit en de loodgieterij bekommerd. Eerst de instructie-dvd bekijken in ons kleine kampeerkamertje en dan nog wat YouTubefilmpjes opzoeken. Alleen zo bleef het financieel haalbaar. Na een shoot trok ik mijn werkoutfit aan om, nog met alle make-up op, verder te karweien. Andere keren was ik de hele dag met isolatie of gyproc bezig en liep ik ’s avonds nog een defilé. Compleet uitgedost, geen mens die kon vermoeden dat ik een uur eerder nog in het stof zat. We hebben anderhalf jaar in dat kamertje gebivakkeerd, ons tiny house. Zo waren we dik twee jaar aan de slag.”

Tijd genoeg om elk detail zorgvuldig te overwegen?

“Alle keukentoestellen werden verborgen, waardoor de keuken meubelallures krijgt. Omdat het blad uit Neolith vijf centimeter te kort bleek, bracht een messingstrook de oplossing. Pools grenen siert de gang. Een stijl- én budgetkeuze; we houden van die tekening en het geheel oogt strak, maar straalt toch een zekere warmte uit. Bovendien is je plaatsingsmateriaal meteen je afwerkingsmateriaal, wat een hoop scheelt. Want zelfs het goedkoopste materiaal wordt duur als het om grote oppervlaktes gaat. Dominique bekleedde de randen van onze basisveluxen met spiegelglas voor wat extra lichtspel. De

stelling waarop bloed, zweet en tranen vloeiden, hebben we omgetoverd tot tafel. Ons geld was op en dus hebben we het ding afgeschuurd en er twee poten onder gezet. Ingenieus puzzelen met wat je hebt is een must als je binnen budget wil blijven.”