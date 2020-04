Binnenkijken bij Mila die het eilandgevoel in huis haalde Sophie Allegaert

05 april 2020

09u33 0 Style Reizen kunnen we even niet meer, wegdromen wel. Over hoe je een zonnig eilandgevoel in huis haalt bijvoorbeeld. Mila en haar gezin wonen op Mallorca, in een appartement in een prachtige burgerwoning uit 1876, inclusief groene patio. Ze laten zien dat ook een samenraapsel bijzonder veel stijl kan hebben.

Wie is ze?

• De Madrileense styliste Mila Lázaro-Carrasco (50) is getrouwd met de Schotse Fergus (50), ze hebben twee kinderen, Archie en Carlotta.

• Ze wonen op de derde verdieping van een imposante woning in het hart van Palma de Mallorca.

• In Palma runt Mila haar eigen interieurboetiek. Bazaar Palma, bazaar-palma.com, Instagram @bazaarpalma

Hoe zijn jullie hier beland?

“Dat is een lang verhaal. Ik ben geboren en getogen in Madrid, maar ik trok voor mijn carrière naar Londen. Daar liep ik mijn Schotse man, Fergus, tegen het lijf. Later verkaste ik naar New York, mijn nieuwe werkstek. Fergus bleef in Londen, dus hebben we enkele jaren noodgedwongen heen en weer gependeld naar de Big Apple. Toen we over een gezin begonnen na te denken, wisten we al heel snel dat we onze kinderen samen én in rustiger oorden wilden opvoeden. Dat werd Mallorca. Ik ging er meteen aan de slag bij Camper en Fergus kon er zijn eigen bedrijf verder uitbouwen.”

Een perfecte match?

“Dat dachten wij ook, maar die gesloten eilandmentaliteit viel in het begin wat tegen. Als toerist merk je dat niet, maar zo’n eiland leeft toch behoorlijk op zichzelf. Wij kwamen uit open wereldsteden waar je geboortestad van geen tel is, hier snapte niemand wat een Madrileense en een Schot in godsnaam op Mallorca kwamen zoeken. Maar we hielden vol en de liefde groeide van beide kanten. Uiteindelijk kochten we zowat vijftien jaar geleden dit appartement. Ondertussen wonen we al twintig jaar op Mallorca.”

Was het pand aan een grondige renovatie toe?

“Er was in al die jaren niets aan veranderd. Er was geen badkamer, alleen een toilet en een emmer, sommige muren stonden op instorten en de elektriciteit draaide nog op 120 volt. Een complete verbouwing dus. Zo goed als alles werd vernieuwd, maar de indeling hebben we behouden. De authentieke vloeren waren in behoorlijk goede staat, dus die konden we recupereren. Hier en daar hebben we verborgen plafonds ontdaan van hun tierlantijnen om de balken in ere te herstellen. De open haard werd van zijn vals marmeren omhulsel verlost, we maakten twee badkamers in de stijl van het appartement en alle deuren werden vergroot.”

En jullie brachten ook meer licht binnen?

“In elke kamer rond de patio installeerden we een Frans raam – een hoog raam waarvan het onderste gedeelte gekanteld kan worden – dat uitkomt op het binnenterras. Want die patio is echt wel het hart van dit appartement. Daardoor baadt de leefruimte in het licht en blijven we in contact met de kinderen, die er graag streken uithalen. Zij zijn gek op die afgeschermde patio. De deuren staan ook

altijd open, waardoor ze van hot naar her kunnen rennen. Zodra de volledige basis goed zat, wees de rest zichzelf uit.”

De kleine ruimtes gaven jullie bewust een donker tintje.

“In de hal hebben we felgeel geprobeerd, in onze kamer strak wit, maar het werkte niet. Kleine plekken lijken nu eenmaal ruimer als ze donker ogen. De hal, zowat de donkerste plek in het pand, kreeg uiteindelijk een donkergroen kleurtje aangemeten en ook onze slaapkamer schilderden we in donkere tinten.”

Vonden jullie net zo vlot meubelen?

“We hebben nooit echt bewust spullen gekocht. Het kwam allemaal op ons pad. Wat je ziet, is niets meer dan een samenloop van omstandigheden en toevalligheden. Sommige items heb ik vanuit New York verhuisd, andere nam Fergus mee uit Londen. Er was nooit een groot plan. Ik wil me er weleens mee bezighouden om onze woonruimte aan te pakken, maar de tijd vliegt voorbij als je kinderen hebt en er zit altijd wel iets dwars. Tijd, geld, kinderen, het lijkt wel nooit het goede moment om dat interieur eens echt onder handen te nemen. Soms begin ik er weleens aan, maar dat stopt meestal al net zo snel als het opkwam. Ik droom van een degelijke koffietafel en een mooie sofa, en ooit komt die dag. Niet al je dromen hoeven altijd meteen verwezenlijkt te worden.”

Hoe is die tijger hier verzeild geraakt?

“Fergus’ grootvader heeft lang in Indië gewoond. Op een bepaald moment werd het dorp bedreigd door een tijger die al verscheidene keren toegeslagen had. De dorpelingen kwamen hem vragen om de tijger dood te schieten en de rest is geschiedenis. Toen zijn opa stierf, mocht Fergus, hij was een jaar of acht, een erfstuk kiezen, het werd uiteraard de Indische tijger. Vandaag is die misschien wel het pronkstuk van onze woonkamer.”

Interieurshoppen op een eiland is waarschijnlijk niet zo evident?

“Het was heel moeilijk om in Mallorca leuke spullen te vinden. Er was weinig, en wat er was, was duur. Er komen wel shops bij en er zijn ook wel wat rommelmarkten, maar je kan het aanbod niet vergelijken met wat je in grote steden vindt. En meubels laten overschepen is dan weer zo ingewikkeld. Precies daarom heb ik vier jaar geleden een eigen shop geopend: Bazaar Palma. Plots besefte ik dat ik waarschijnlijk niet de enige was die hopeloos mooie spullen zocht.”

En ondertussen zijn jullie helemaal verknocht aan deze plek?

“Palma is door de jaren onder ons vel gekropen. We zouden kunnen verhuizen en Mallorca achter ons laten, maar daar hebben we geen zin meer in. Als je eenmaal dit eilandritme gewend bent, is het hier bijzonder goed leven.”