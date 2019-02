Binnenkijken bij Liesbeth Wouters: eigenares van conceptstores Rewind Design en Play Studio Coffeeklatch

06 februari 2019

Geen wit, afgelikt interieur voor Liesbeth Wouters. Haar jarendertigwoning in Antwerpen is een explosie van kleuren, materialen, unieke objecten en kunstwerken. 

Wie ben je en wat doe je?

“Samen met mijn man, Stijn Gilles, run ik twee winkels in Antwerpen. Rewind Design is een interieurwinkel en webshop die focust op ecologie en duurzaamheid. Bij Play vind je kinder- en babykledij, speelgoed en decoratiespullen voor de kinderkamer. Verder ben ik mama van twee kinderen, Jackie (10) en Arthur (7).”

Omschrijf je woning en je stijl eens.

“We wonen in een jarendertighuis in Borgerhout, dat we volledig gerenoveerd hebben. De verouderde inrichting in seventiesstijl van de vorige bewoners hebben we gewist en vervangen door hedendaagse materialen en ingrepen. We houden ervan om verschillende kleuren, materialen en texturen samen te brengen tot een verrassend geheel.”

Is er een karaktereigenschap van jezelf die je herkent in je interieur?

“Wat je vooral niet herkent, is mijn timide aard. Mijn interieur is een explosie van humor, kleur en kitsch, een verrassende mix van tegenstrijdigheden en objecten die op het eerste gezicht niet bij elkaar passen. Het is allesbehalve ‘mainstream’.”

Bij het decoreren van je huis, waarop baseer of inspireer je je?

“Voor onze job zijn we altijd op zoek naar bijzondere objecten, en onze woning leest als een verzameling van gevonden schatten en items uit de winkels. Elk stuk dat kapotgaat, belandt bij ons thuis. Stijn en ik houden niet van witte, afgelikte interieurs. Daarom is onze inrichting een verzameling van unieke stukken en tweedehandsobjecten die we toevallig tegenkomen.”

Van welke ruimte kan je het meest genieten?

“De keuken. Rond de tafel ontbijten en dineren we als familie, en werken we overdag als duo. We hebben het meubel samen ontworpen met de schrijnwerker van de winkel. Het blad is van groene betonplex en wordt ondersteund door een inklapbaar onderstel.”

Heb je een reissouvenir dat je koestert?

“De leren sofa in de woonkamer is een ‘Marsala’ van Michel Ducaroy voor Ligne Roset, die we op vakantie in Zuid-Frankrijk gevonden hebben. Met een overvolle wagen zijn we terug naar huis gereden.”

Wat was je laatste aankoop?

“Een tv-meubel op maat van

Dries Otten. Het is een combinatie van betonplex, grenen, mdf en messing. Dat laatste is bijzonder, omdat het voor warmte en diepte zorgt in de leefruimte. Dries is een fantastische ontwerper die

helemaal in de lijn werkt van onze smaak. Bovendien is hij een oude kennis van Stijn.”

Welk erfstuk koester je?

“In de gang staat een sculptuur van mezelf toen ik zeven jaar oud was. Beeldhouwer Yves Bosquet was een vriend van de familie, en mijn grootmoeder had hem de opdracht gegeven om al haar kleinkinderen vast te leggen. Mijn zoontje had zich per ongeluk aan het beeld opgetrokken, waarna het op de grond gevallen was. De schade was groot. De voeten, de handen en de kop waren eraf. Het was een beangstigend moment: ik was onthoofd en de kinderen waren er kapot van. De kunstenaar heeft het gelukkig kunnen herstellen.”

Van tweedehandsitems, heb je daar een favoriet?

“De buffetkast in de woonkamer is een ontwerp van Patijn, een Nederlandse architect en designer van de jaren vijftig, die onder andere voor Pastoe gewerkt heeft. Wat ik er zo bijzonder aan vind, zijn de rondingen, de subtiele messing handgrepen en de trompetpootjes.”

En qua design, wat springt erboven uit?

“‘Light Forest’ van het Nederlandse Ontwerpduo. De opvallende wandlamp is een prototype dat we op de kop getikt hebben. We zijn fan van het duo Tineke Beunders en Nathan Wierink. Intussen kennen we hen persoonlijk. Hun kleurrijke ‘Tallow’-kaarsen verkopen we sinds de start van Rewind Design.”

Hebben jullie ook kunst in huis?

“Zonder mijn mening te vragen had Stijn een werk van Nathalie Du Pasquier gekocht. De kunstenares maakte deel uit van de Memphis-beweging uit de jaren tachtig. Langzaamaan ben ik van het werk gaan houden. Het maakt de ruimte en ik hou van het grafische aspect en het kleurgebruik.”

Tot slot, wat is je favoriete interieurwinkel?

“De showroom, werkplaats en het restaurant van de Nederlandse designer Piet Hein Eek in Eindhoven vind ik enorm inspirerend. Het totaalplaatje klopt helemaal. De creativiteit, humoristische aanpak en de sfeer die er hangt, maken me altijd blij.”

Wie is ze?

• Liesbeth Wouters (38)

• woont in een gerenoveerd huis in Borgerhout

• studeerde psychologie en mode

• had de kinderkledinglijn Mevrouwtje-Meneertje

• runt met haar man de shops Rewind Design en Play