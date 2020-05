Binnenkijken bij Kelly en Arthur die een oude flat in Brussel omtoverden tot een prachtige woonst Irene Schampaert

29 mei 2020

09u06 3 Style In een gebouw met art-decogevel, een open lift en terrazzovloeren vonden Kelly en Arthur een appartement in een niet al te beste staat. Met vakkennis en respect voor de historiek transformeerde het koppel de flat tot een karaktervolle woonst, een mix van oud en nieuw.

Wie zijn ze?

• Kelly Desmet (27) is bedrijfsjurist en Arthur Verraes (28) is ingenieur-architect bij ECTV architecten en atelier avondzon

• interesses : cultuur, architectuur, natuur, muziek en reizen

• appartement in Laken, op de eerste verdieping in een typisch karaktervol appartementsgebouw uit het interbellum

Wat bracht jullie hier?

“Na onze studies in Gent vertrokken we beiden naar Brussel, naar een appartement van een vriendin van

Arthurs moeder. Een poosje later besloten we op zoek te gaan naar een nieuwe woning, bij voorkeur iets dat ons toeliet om nog voldoende budget over te houden om het helemaal naar onze hand te zetten. Plots botsten we, online, op een appartement in Laken, dat opvallend sterk leek op ons huurappartement. Bleek dat er in ‘ons’ gebouw een appartement te koop stond, zonder dat we het wisten (lacht). Lang hebben we niet getwijfeld; we kenden het gebouw, zijn bewoners én de omgeving. Voor ons wonnen de ruime oppervlakte, de hoge plafonds en de karaktervolle details van de woning het van de verouderde inrichting en de donkere achterzijde. Net omdat het appartement in een niet in al te beste staat verkeerde, was het voor ons bijzonder interessant. Een uitgelezen kans om er onze creativiteit in kwijt te kunnen.”

Hoe beleven jullie nu thuis de quarantaine?

“We genieten nu meer dan ooit van de buurt waarin we wonen. We kijken uit op het Bockstaelplein, het centrum van de gemeente Laken en een knooppunt van openbaar vervoer. Een multiculturele buurt met alles wat je nodig hebt op wandelafstand, en omringd door verschillende parken. We maken regelmatig een wandeling, en bij mooi weer drinken we ’s avonds een glas wijn op het dak van het appartement. Daar hebben we een prachtig uitzicht over Brussel. We wisten ook dat het prachtige park van Tour&Taxis in de toekomst uitbreidt tot aan ons plein, en we geloven dan ook dat deze buurt nog meer zal boomen.”

Wat was jullie specifieke plan met de renovatie?

“Dat het een verbouwing zou worden en het niet louter om inrichting ging, was onmiddellijk duidelijk. Het werd een boeiende zoektocht naar evenwicht tussen het authentieke karakter en hedendaags comfort. We wilden op esthetisch vlak geen compromissen sluiten. De ruimtes moesten we herschikken. En door een binnentuin toe te voegen, konden we de slaapkamer en de badkamer achteraan de woning opwaarderen.”

Vanwaar het idee voor de binnentuin?

Arthur: “Ik ben opgegroeid op het platteland en Kelly fietste als klein meisje van de ene bloemenwei naar de andere, zo weten we van haar ouders. Een stukje natuur naar binnen brengen, dat wilden we allebei erg graag. De patio bevindt zich volledig binnen het verwarmde volume van het appartement en is in feite één grote bloembak. De opbouw is gelijkaardig aan die van een groendak, inclusief afvoer voor het water. Het groen functioneert ook als buffer tegen inkijk van buitenaf. Daardoor konden we de originele, matte beglazing vervangen door nieuwe ramen met helder glas, en zo meer licht binnentrekken. Bij het kiezen van de planten kregen we hulp van mijn broer, die afgestudeerd is als landschapsarchitect. We kozen voor klassiekers als de gatenplant, tropische palmen, verschillende varens en de frisgroene asparagus. Voor de andere planten in huis gaan we graag op zoek naar karaktervolle, een tikje edgy planten. We vinden onze gading ­opvallend vaak tweedehands. Ze een nieuwe plaats geven schept voldoening.”

Kelly: “De verzorging verloopt ongedwongen en zonder afspraken. Al is het wel de taak van Arthur om de hoge hangplanten in de binnentuin water te geven (glimlacht).”

De keuken is een waar pronkstuk. Wat was jullie wens daar?

“De originele keuken zat weggestopt in een donkere ruimte achteraan het appartement en we wilden ze graag een centrale plaats geven. Het is een ruimte waar we heel graag vertoeven; we koken graag, ontvangen vrienden en familie. Die ruimte wegstoppen was geen optie. Ze mag best zichtbaar zijn. Daarom kozen we bewust voor duurzame, maar ook mooie materialen, en besteedden we best ook veel aandacht aan de decoratie van de ruimte.”

Zijn jullie impulsieve shoppers of kopen jullie doordacht?

“Het eerste! We kochten zelfs al meubelstukken toen de renovatie net gestart was en die minstens nog een jaar zou duren. We kopen graag lokaal en vinden soms mooie stukken online. Ook hier hebben we een voorkeur voor objecten die al iets meegemaakt hebben. Het gebeurt vaker dat we iets op de kop tikken op een kleine rommelmarkt in de Ardennen of in Frankrijk, of in een van de vintagewinkels op de Zavel. Zelden gaan we echt op zoek, meestal komen we de mooiste stukken toevallig tegen, ergens onderweg.”

Wie of wat inspireert jullie bij het inrichten van je huis?

“We halen inspiratie uit reizen, duiken in architectuurboeken van ontwerpers als Georgia O’Keeffe, Eileen Grayen en Charlotte Perriand, en schuimen sites van interieurfotografen af. Verder volgen we enkele hedendaagse Belgische designers zoals élise Van Thuyne en Frederic Hooft, vanwege hun geheel eigen, karaktervolle stijl.”