Binnenkijken bij fotografe Kimberley Dhollander die een compacte werkplaats van 65 m² omtoverde tot een prachtige woning Irene Schampaert

11 mei 2020

10u04 0 Style Ondernemen is durven. Fotografe en styliste Kimberley Dhollander en haar levensgezel Philippe Corthout, ook fotograaf, zegden hun vaste jobs vaarwel en ruilden een stadsappartement voor een klein huisje van 65 m² op het platteland. Met bakken vindingrijkheid creëerden ze hun eigen universum. Het plan? Samen een creatieve studio opstarten.

Wie is zij?

• 32 jaar

• fotografe

• woont samen met Philippe, haar liefde & zakenpartner in Evenbeeld

• renoveerde een woning aan de rand van Sint-Niklaas, tussen de velden, met focus op ecologische en economische oplossingen

• houdt van fotograferen, stylen, zwemmen en astrologie

Op welke manier kwamen jullie hier terecht?

“It’s a family affair! Het huis kende jarenlang meerdere gedaantes. Oorspronkelijk was het de volière van mijn vader, het fungeerde ook een poosje als werkplaats van mijn broer, die destijds tuinarchitect was. Toen het pand vrij stond, en wij onze droom achternajoegen – en even niet kozen voor financiële zekerheid – was de beslissing om hier in te trekken vrij snel genomen. Wennen was het wel, we verhuisden van Antwerpen-Centrum naar de Kwakkelhoek in het Land van Waas. Het contrast kon haast niet groter zijn. Soms missen we de stad, maar vaak niet. We fietsen en wandelen nu meer dan ooit, en horen de vogels fluiten en de honden blaffen. Oude liefde roest niet, maar dit ervaren we écht als een meerwaarde!”

Hoe ingrijpend was de renovatie?

“Het huis bewoonbaar maken was zorg nummer een. Het voorzien van elektriciteit en waterleidingen, het steken van de plafonds en het plaatsen van alternatieve tussenmuren. De meest drastische keuze was misschien wel die van Philippe en zijn vader om de volledige verbouwing op zich te nemen. Niet één klein werkje werd uitbesteed. Ons budget was, net als het huis, aan de kleine kant. In combinatie met een drukke werkagenda duurde het toch snel een jaar voor het gros van de werken achter de rug was. Dat Philippes vader jaren als projectleider werkte bij een van de grootste verwarmingsinstallatiebedrijven van het land, speelde in ons voordeel. Het was hoe dan ook een intense periode, maar een met een enorme voldoening, op het einde van de rit.”

Wisten jullie van bij de start perfect waar jullie naartoe wilden met dit huis?

“Dat we met OSB wilde werken en dat het een dominante rol zou krijgen, stond vast. Het is goedkoper dan pakweg multiplex, en we houden beiden erg van het speelse karakter van het materiaal, en van de ruwe structuur. Verder moesten en zouden we het bed hoger plaatsen, met voldoende bergruimte onderaan, elders lukte dat niet. Zowel voor het bed als het keukenblad kozen we voor mdf, om de ruwheid van het OSB te temperen. Dat we de stenen vloer niet konden uitbreken en vervangen door polybeton, hebben we moeten loslaten. Het was voor ons lange tijd een doorn in het oog, maar zo hebben we heel wat geld bespaard. En we troosten ons met de gedachte dat de koude steen perfect werkt met het warme van het hout. (lacht)”

Nadenken over de ruimtelijkheid was hier dé grote uitdaging?

“Klopt. We woonden in Antwerpen al vrij klein, we zijn het gewend om dicht bij elkaar te leven. Maar het is ook een weloverwogen keuze. Uit ecologisch standpunt is het zonder meer een goed idee om niet al te groot te wonen en gebruik te maken van de ruimte die aanwezig is. Dat vraagt wat denk- en zoekwerk, wat creativiteit, maar het is ons wel gelukt. We vervingen de originele tussenmuren door goedkope IKEA-rekken die we gedeeltelijk bekleedden met OSB; ze fungeren nu als kleerkast én boekenrek. En in de inkomhal was er de oversteek voor de elektriciteit, en een draagbalk. In plaats van die weg te werken werd hij verlengd, en ontstond er spontaan een plaats voor onze schoenen. De waterleidingen in de badkamer hebben we gecamoufleerd met een zitbankje eromheen.”

Hoe zijn jullie te werk gegaan bij het inrichten?

“We deden dat volledig op het gevoel. We zijn geen al te grote planners, maar kopen doordacht. En er is zelden discussie. We ontdekken graag nieuwe labels die kwaliteit bieden en betaalbaar zijn. Er ontstond wel vaker al eens een collab met jonge designers, wat erg boeiend is. Zo zijn we trots op onze hanger van Axelle Vertommen, het magazinerek van Pierre Vano en de GRAPHIC-bijzettafel van Nortstudio. Voor ons werk zien we regelmatig interessante interieurs, en dat werkt inspirerend. En verder laten we ons graag triggeren door kleuren, pure materialen en bijzondere structuren.”

Jullie kozen voor een basis van zwart en wit, en dan de OSB.

“Bewust vrij neutraal, om de ruimtes niet nog kleiner te laten lijken dan ze al zijn. Liever brengen we kleur in huis met accessoires en enkele meubelstukken. Het is een dankbaar canvas. Onze collectie kamerplanten komt er ook wonderwel tot haar recht. Ze fleurt de boel op.”

Waar in huis breng je graag veel tijd door?

“Ik zit het liefst op bed. Het licht is er aangenaam, nergens kom ik meer tot rust. Ik surf er wat, ik lees er een boek of ik drink er een koffietje, en zelden zonder de kat. (glimlacht)”

Is er een object in huis waar je nog net iets meer aan gehecht bent dan aan andere?

“De keukentafel heeft voor mij een grote sentimentele waarde. Ze doet al dienst sinds onze eerste woning samen, en was oorspronkelijk van mijn grootouders. We hebben ze destijds zelf opgeknapt om het mooie houten inlegwerk weer zichtbaar te maken. Ondertussen heeft ze al een heftig leven gesleten; een nieuwe opknapbeurt zou misschien weleens een nieuw ‘projectje’ kunnen worden.”

Hoe organiseren jullie het samenwerken thuis?

“Philippe werkt vrij georganiseerd, ik ben op dat vlak de chaoot in huis, maar ik werk goed onder druk. De keukentafel is veelal mijn werkplek, Philippe gaat in het bureau zitten als hij niet op locatie werkt. Af en toe bewaren we wel graag een beetje afstand.”