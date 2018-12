Binnenkijken bij fashionista en interieurarchitecte Justine Kegels: “Objecten met een hoek af, daar hou ik nog het meest van” Studio Coffeeklatch

05 december 2018

11u50 0 Style Fashionista en interieurarchitecte Justine Kegels houdt van een eclectische stijl. Zoals de naam van haar blog ‘The Eclectic Club’ doet vermoeden, brengt ze met veel durf allerlei looks, objecten en accessoires bij elkaar in een explosieve mix. Tijd voor een offline bezoekje.

Omschrijf je woning en je stijl.

“Een jaar geleden heb ik dit appartement gekocht met mijn vriend. Het was liefde op het eerste gezicht. De basis zat goed. We hoefden niks te verbouwen, we konden gewoon onze spullen verhuizen. Mijn interieur is eclectisch. Hoewel de basis sober is, speel ik graag met kleurrijke en explosieve meubels en accessoires. Ik hou ervan om allerlei objecten met elkaar te combineren. Klinkt het niet, dan botst het maar.”

Wat maakt een woning een thuis?

“Een thuis is een plek waar je op je blote voeten kan rondlopen en rommel kan maken met leuke muziek op de achtergrond. Mijn vriend is muzikant. In huis hebben we een Sonos-surroundsysteem waarbij we muziek in alle kamers via de laptop en de telefoon kunnen aansturen. We delen dezelfde muzieksmaak. Gelukkig maar.” (lacht)

Wat is je inspiratiebron voor het decoreren van je huis?

“Ik heb er geen. Ik decoreer op gevoel en laat me leiden door mijn intuïtie. Het is mijn job als interieurarchitect om er een sfeervol geheel van te maken. Ik heb wel een favoriete designer: Kelly Wearstler uit Amerika. Ze is de koningin van de eclectische stijl. Wat zij doet, is zo cool. Ze combineert echt de raarste dingen.”

Heb je reissouvenirs?

“Ja, erg veel. De kussens in de sofa, de fruitmand, de lederen poef en het berbertapijt komen van Marrakech, waar mijn grootouders de B&B Riad Soumaya runnen. Verschillende keren per jaar komt de familie daar samen.”

Wat is je favoriete tweedehandsobject?

“De stenen salontafel, die zijn we in de Ardennen gaan halen. Het is een combinatie van verschillende soorten marmer in een geleistructuur. Je kan erdoorheen kijken. Het is echt een uniek object. Verder verzamel ik vazen die ik op de kast etaleer. Van elke vintage- en rommelmarkt breng ik een vaasje mee.”

Hou je van designobjecten?

“Uiteraard! Zo heb ik een zwak voor designlampen. In de living en de eetkamer zie je de Taccia van Achille Castiglioni en de IC van Michael Anastassiades voor Flos. Boven het bed hangt een lamp van Serge Mouille. De ‘Wassily’-stoelen van Marcel Breuer in de living heb ik gekocht met de centen van mijn studentenjob. De ‘Ant’-stoelen van Arne Jacobsen rond de eettafel heb ik dan weer van mijn grootouders gekregen.”

Heb je hier ook een lelijk item staan?

“In de kringloopwinkel heb ik een schilderij voor 12 euro gekocht. Het is groot en toont een zeezicht in pastelkleuren. Ik heb geen idee wie de maker is. Ik heb het op zijn kop gezet, waardoor het abstracter oogt. Objecten met een hoek eraf, daar hou ik van.”

Wat is het beste cadeau dat je ooit gekregen hebt?

“Een vriendin van mij, Julie Van Milders, is grafisch vormgeefster. Ze heeft me een print cadeau gedaan waarvan ze wist dat ik hem leuk zou vinden. Prints hangen bij mij niet aan de muur, maar staan in kaders op de grond, zoals in een atelier.”

Is er een object dat voor iemand anders waardeloos zou zijn maar waaraan je zelf veel waarde hecht?

“Zo heb ik een art-nouveaulampje in de vorm van een bloem gekocht in de kringloop winkel. Het staat nu in de keuken, maar is al vaak verplaatst geweest. Mijn vriend vindt het niet zo geweldig.” (lacht)

Heb je kunst in huis?

“Ik experimenteer met bouwmaterialen. Ik heb een serie gemaakt met golfplaten die ik in één kleur gespoten heb. Een kunstwerk dat ook een object is, vind ik interessant. Wie weet hou ik op een dag een kleine vernissage. Voorlopig staan mijn werken hier in huis geëtaleerd.”

Is er iets wat mensen niet weten over jou?

“Ik heb geen groene vingers. Op het terras staan enkele dode planten. De meeste mensen weten alles over mij, omdat ik zoveel online communiceer. Via Instagram deel ik mooie, toffe dingen die me inspireren. Ik beschouw het medium als een verlengstuk van mijn persoonlijkheid en een portfoliotool. Bovendien vind ik het zeer fijn om te zien waar anderen mee bezig zijn.”

Wie is ze?

• Justine Kegels (23)

• woont in een triplex flat in het Groen Kwartier Antwerpen

• studeerde interieurvormgeving en werkt freelance als interieurarchitect

• blogt over mode, kunst en architectuur op www.eclecticclub.com