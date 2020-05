Binnenkijken bij de prachtig gerenoveerde triplexwoning van architect Dirk Engelen Irene Schampaert

05 mei 2020

In het hart van het Antwerpse diamantkwartier renoveerde architect Dirk Engelen een ruime triplexwoning, met respect voor wat aanwezig was. Het welig tierende groen verzacht de uitstraling van het dominant aanwezige beton. Een sterk staaltje van stedelijke glamour.

Wie is hij?

• Dirk Engelen (50)

• architect en mede-eigenaar van B-architecten en B-bisarchitecten

• kocht samen met zijn partner een voormalig kantoorgebouw uit de jaren 70

• houdt van architectuur, kunst en design

Wat trok je over de streep dit pand te kopen?

“Eerst en vooral hou ik van de buurt, de Brialmontlei. Die ligt aan de rand van het Antwerpse Stadspark met zijn rijen platanen. Het is een fascinerende omgeving, er heerst een mooie mix van culturen. In de straat staan scholen naast synagogen en ik ervaar een soort vriendelijke afstandelijkheid die ik erg weet te appreciëren. Het is er fijn wonen. Het pand stond te koop en was oorspronkelijk een kantoorgebouw van de mutualiteit uit de jaren 70. Ik heb een zwak voor die periode, bekend om haar brutalistische architectuur.”

Hoe verliep de renovatie?

“Het gebouw was volledig opgetrokken uit beton, met een strakke, fantasieloze structuur en een balkon op elke verdieping. Mijn plan was een eigen wereld te creëren achter die grijze muur, het geheel nieuw leven in te blazen en de oorspronkelijke kwaliteiten van het gebouw te benutten en te benadrukken. Opzet geslaagd; de kern van het gebouw werd opengetrokken en de ruimtelijkheid hersteld. Het huis werd al eens eerder verbouwd, ergens in de jaren tachtig, inclusief verlaagde plafonds. Het raakte volledig dichtgeslibd. Maar achter die verbouwing ontdekten mijn partner en ik het mooie, oorspronkelijke betonnen plafond, dat we in ere herstelden en dat voor een groot deel het karakter van de woning bepaalt. We hebben het verhaal van weleer doorgetrokken, maar op een hedendaagse manier. Met grote open ruimtes en nieuwe, interne trappen. Elke verdieping kreeg haar eigen wereld. Onze wens werd werkelijkheid; een Braziliaans getinte, brutalistische woning, in hartje Antwerpen.”

Hoe ben je te werk gegaan bij het inrichten van de woning?

“Daar namen we al veel eerder onze tijd voor. Een reeds opgebouwde collectie van vintagemeubels en kunst verhuisden we mee naar de nieuwe woning, waar ze haar plek vond. Stijl is iets wat je opbouwt en verderzet in de verschillende plekken waar je woont. Ik doe graag regelmatig een make-over via kunstaankopen, maar soms wil ik ook vooral nieuw design toevoegen.”

Er werd ook plaats voorzien voor het vele groen in huis.

“Vanuit architecturaal standpunt vond ik het interessant om de groene omgeving waarin we wonen binnen in het gebouw verder te zetten. Maar ook uit ecologische overwegingen én omdat planten de nodige rust brengen in een ruimte. Ik hield vooral rekening met de gigantische gatenplant, die het koste wat het kost een prominente plaats in de woonkamer zou krijgen. Het toen driejarige exemplaar is intussen flink doorgegroeid naar de ruimte erboven en is verantwoordelijk voor het tikkeltje glamour in het eerder brute interieur. Op de benedenverdieping van de triplex voorzagen we een enorm grote plantenbak waar de honderdjarige aloë een subtiel, maar niet onbelangrijk deel uitmaakt van de keuken, met zijn witte gietvloer en betonnen kookeiland.”

Hoe belangrijk is kunst in huis en op welke manier ga je ernaar op zoek?

“Ik kijk veel naar kunst, en bezoek vaak galerijen en kunstbeurzen. Kopen doe ik alleen als ik onmiddellijk smoorverliefd word op een werk. Het liefst heeft een kunstwerk een uitgesproken kantje. Als het te braaf is, haak ik af. En gek genoeg lijkt het op een of andere manier steeds een plek te vinden in het huis en matcht het met de andere kunstwerken. Het voordeel van afgaan op het buikgevoel. Soms is het wat zoeken naar de perfecte plaats, en wordt er her en der wat verschoven. Ik laat me dan leiden door de vorm, de composite en de kleuren van de werken.”

Waar in je woning vertoef je het liefst?

“De woonkeuken werd het kloppend hart van de woning. Omdat we graag koken, maar ook vanwege de overdaad aan licht in de ruimte, die tegelijk iets intiems heeft. Ook als er vrienden zijn is het steeds ‘always fun at the kitchen at parties’. (lacht) Verder is er de patio met voldoende plaats voor buitenplanten.”

Ik voel ook een portie nostalgie in je interieur.

“Voor een groot deel klopt dat wel. De liefde voor de jaren zeventig, en het design uit de periode, draag ik een warm hart toe, en dat straalt af op mijn interieur. De kunstwerken in huis zijn dan weer erg hedendaags, en veelal van de hand van jonge kunstenaars. Ik streef naar een mooi evenwicht tussen de charme van weleer en de actualiteit.”