Binnenkijken bij de bloemenoase van florist Johan Gryp Magali Elali

26 april 2020

12u34 0 Style Is het een bloemenwinkel of een huis? De twee lopen in en door elkaar bij florist Johan Gryp in Loppem. Hoewel hij en zijn hond Omer onafscheidelijk zijn in de shop, gaat hij sinds kort alleen op pad om boeketten te leveren aan klanten en zorgverleners.

Wie is Johan Gryp?

• 52 jaar

• florist bij Costersveld

• is gespecialiseerd in natuurlijke boeketten

• levert nu seizoensbloemen aan huis

• woont en werkt in Loppem in een woning annex bloemenshop

Ook jij moest je winkel sluiten door de coronacrisis. Wat heb je met het overschot aan bloemen gedaan?

“Omdat we met zoveel bloemen zaten die we niet kwijt konden, hadden we het idee om boeketten weg te schenken. We wilden iets terugdoen voor alle helden die nu aan het werk zijn. Meer dan tachtig boeketten hebben we gedoneerd aan de zorgverleners van het ziekenhuis in Torhout. Ondanks alle miserie hebben we niets dan dankbaarheid van hen ontvangen. De shop is dicht, maar we doen wel leveringen aan huis. Aan de grote hoeveelheid orders merken we dat mensen nu meer genieten van snijbloemen.”

Jij en je hond Omer zijn onafscheidelijk in de bloemenwinkel. Gaat hij mee op stap als je leveringen doet?

“Nee, momenteel niet. (lacht) Omer, een Basset Fauve de Bretagne, is in de war, want normaal is hij altijd aan mijn zijde. Mijn klanten vragen naar hem, want hij is een sociaal beest. Hij houdt van mensen en zij houden van hem.”

Huisdieren en een prachtig interieur. Gaan die twee samen?

“Omer is goed getraind. Nooit zal hij in de zetel kruipen, op tafel springen, de trap oplopen of andere streken uithalen. Hij ligt altijd mooi in zijn mand in de oranjerie of onder de toonbank in de serre. Omdat ik wilde dat hij goed zou kunnen opschieten met andere dieren die op bezoek komen, is hij naar de hondenschool geweest. Ook de kanarie die in een kathedraal van een kooi woont, laat hij mooi met rust.”

Het interieur is een bonte verzameling van kleuren en patronen. Is dat jouw werk?

“Nee, dat is de verdienste van decorateur Jean-Philippe Demeyer. Hij hanteert het principe van ‘fearless living’ waarbij hij verschillende kleuren, patronen, sferen, materialen en texturen bij elkaar brengt tot een persoonlijk geheel. Ik hou van de combinatie van oude meubels in felle kleuren, prachtige stoffen met bloemmotieven, opvallende accessoires en andere curiosa.”

Bloemen lopen als een rode draad door de woning.

“Dat klopt. Overal in huis heb ik vazen met bloemen staan. Meestal zijn dat overschotjes van de winkel. Mijn boeketten zijn weelderig en natuurlijk. Ze zien er nooit te gekunsteld uit. Ik ben van mening dat je bloemen moet laten schitteren in hun eenvoud.”

De bloemenshop is ondergebracht in een glazen serre die volledig bedolven is onder het groen. Wat een feeëriek zicht!

“Los van een vervallen serre stond hier niets toen ik het terrein zo’n dertig jaar geleden kocht. Het glazen huis heb ik opgeknapt en ingericht als winkel. De woning die erop aansluit, is nieuwbouw. De tuin heb ik zelf aangelegd. Het is een uniek kader waarin we wonen en werken.”

Wat is jouw favoriete ruimte in huis?

“Dat is de oranjerie. In deze zonnige kamer is het altijd heerlijk genieten. Demeyer had het idee om de wanden en het plafond te personaliseren met schilderingen van Pablo Piatti. Het treillis en de bloemen zijn geïnspireerd op het werk van kunstenaar Henri Matisse. Ze zijn exuberant en passen perfect bij de rest van de woning.”