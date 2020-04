Binnenkijken bij Cécile, in haar industriële woning met Parijse charme Irene Schampaert

12 april 2020

15u26 0 Style Nu we alleen nog mogen wegdromen, trekken we naar de Parijse wijk Belleville. In de buurt van het Canal Saint-Martin, in het 10de arrondissement, woont Cécile Figuette met haar gezin in een oud pianoatelier. De vele prints, planten en souvenirs matchen prachtig met het industriële pand.

Hoe ben je hier terechtgekomen?

“Gek genoeg vonden we onze woning op de Franse Craigslist, een onlineforum waar je zowat alles kan vinden. Van een job en een huisdier tot een videospel. En dus ook dit charmante appartement. (glimlacht) Zwanger, en met een kleuter in huis, wilden we maar wat graag en snel uit onze kleine Parijse studio vertrekken. Bovendien zijn we verknocht aan de wijk Belleville. Het is hier erg kleurrijk, er zijn heel veel verschillende nationaliteiten en generaties, met jonge koppels naast oudere Parisiens. Een buurt met animo!

(Lees verder onder de foto’s.)

Wat trok je zo aan in de woning?

“Ik was meteen weg van de grote ramen die uitkijken op de ruime, mooie binnenplaats. Het zorgt voor een rust die in een stad als Parijs meer dan welkom is. In de negentiende eeuw was dit een atelier. In de ene helft van het pand werden er piano’s vervaardigd, in de andere helft werden er volières gebouwd. Een gekke combinatie. We wilden zo veel mogelijk van de industriële charme behouden. Gelukkig waren de vloeren nog in goede staat. Deels houten planken, deels ruwe cement. Ik hou erg veel van de combinatie. Verder hebben we niets ingrijpends veranderd. Er kwam wat schilderwerk aan te pas en we hebben de boel opgefleurd.”

(Lees verder onder de foto.)

Hoe ben je in de interieurwereld beland?

“Een woning die mooi ingericht is, heb ik altijd belangrijk gevonden. Een huis moet een gezellig nest zijn, waarin je kan wegvluchten voor de chaos erbuiten als je dat wil. En ik heb een passie voor esthetiek. Een ruimte decoreren met mooie objecten is een waar plezier voor mij. Na mijn studies beeldende kunst heb ik jarenlang als textielontwerpster gewerkt. Intussen hield ik me bezig met het ontwerpen van mijn eigen lijn behangpapier en startte ik een bedrijfje. Er is een fysieke shop in Parijs, en dankzij de webshop hangt mijn behangpapier overal in de wereld aan de muren. Een fijn gevoel!”

(Lees verder onder de foto’s.)

Hoe shop je al het fraais in huis bij elkaar?

“Introvert als ik ben, en al te vaak overdonderd in drukke winkelstraten, sprokkel ik mijn interieur bij voorkeur online bijeen, vanuit mijn luie zetel. (lacht) En het liefst lokaal. Het interieur is een verzameling van nieuwe spullen, tweedehands – ik ben gek op vlooienmarkten – en souvenirs van op de vele reizen die ik gemaakt heb. Manden uit Indonesië, vintage porselein uit Denemarken en, last but not least, tapijten uit Marokko, de authentieke berbervloerkleden, een van mijn grote passies. Ik heb er verschillende, van erg sobere tot kleurrijke en met weelderige prints. Ze vinden elk hun plaatsje hier in huis. Een dankbare manier om een ruimte dat extra tikkeltje persoonlijkheid te geven.”

(Lees verder onder de foto.)

Je houdt duidelijk van planten. Heb je groene vingers?

“Ik ben een kind van het platteland. Toen al hield ik van planten. Die passie heb ik van mijn grootmoeder meegekregen. Planten in huis maken me gelukkig, ze zorgen voor een botanische sfeer én voor een ‘schoner’ gevoel in de grijze stad met de niet meest zuivere lucht, want ook dat is Parijs. De zorg voor al dat groen is als een hobby. Het brengt rust in mijn hoofd, én het loont. Neem nu de rubberbladplant die ik vijftien jaar geleden kocht in Engeland, waar ik een tijdje verbleven heb. Ik heb ze zien opgroeien tot een soort van miniboom. Ze is mee verhuisd naar onze kleine studio in Parijs, en nu staat ze hier te pronken in de woonkamer, blakend van gezondheid. Al zullen de grote, oost-west georiënteerde ramen er ook wel voor iets tussen zitten. Die zorgen voor veel lichtinval.”

(Lees verder onder de foto.)

Wat is je favoriete plek in huis?

“Het hoekje bij het raam bij het exotische wandbehang. Voor ‘The Wild’, de naam van het ontwerp, liet ik me inspireren door het werk van de Franse kunstschilder Henri Rousseau. De jungleprint brengt een zekere speelsheid in de grote open ruimte. En ook de kinderen zijn er dol op!”

(Lees verder onder de foto.)

Wie is ze?

• Française Cécile Figuette (46)

• woont met haar man en twee kinderen, Margaux en Naomi, in een voormalig ambachtsatelier in de wijk Belleville

• runt Bien Fait, haar eigen bedrijf in behangpapier, bien-fait-paris.com

• houdt van kleur, prints, planten en reizen