Binnenkijken bij Bilian en Maarten die een koffiebranderij omtoverden tot een prachtig woonhuis Irene Schampaert

31 januari 2020

11u05

Bron: NINA 0 Style De woning van Bilian en Maarten was ooit het magazijn van een koffiebranderij. Vandaag is het een prachtig voorbeeld van hoe oud en nieuw een geslaagd evenwicht kunnen vormen.

Wie zijn ze?

• Bilian Ausloos (25) woont samen met zijn partner Maarten van Hooijdonk (32) in het magazijn van een oude koffiebranderij in de hippe en opkomende buurt van de Kerkstraat in Borgerhout.

• Bilian is project­ontwikkelaar, Maarten is ­architect. Hun ­gedeelde passie is het opwaarderen van ­verloederde panden.

Hoe zijn jullie hier terechtgekomen?

Bilian (staand op foto): “Dit huis stond al te huur, maar toen voelde ik weinig voor deze buurt. Een zomer later leerde ik mijn partner Maarten kennen, die hier om de hoek woonde. Dankzij hem begon ik de buurt meer en meer te waarderen. Hier zit een mix van jonge gezinnen en andere culturen. Dat geeft een boeiende variatie aan winkels, cafés en restaurants. Toen dit huis opnieuw vrijkwam, gingen we langs. We zagen meteen het potentieel.”

Hoe intens was de renovatie?

“Lang geleden was hier een koffiebranderij. Wij wonen in het magazijn, waar heel veel authentieke elementen bewaard bleven, zoals de keramische vloeren, gewelven en de zichtbare betonnen ­structuur, waarvan wij beiden liefhebber zijn. Een ­architecte had het voor ons al gekocht en ­gerenoveerd. Structureel hoefden we dus niet veel meer te veranderen. Wel hebben we de ­elektriciteit vernieuwd, de tuin aangelegd en de muren gekaleid, wat mooi combineert met de brute vloer.”

De tekst gaat verder onder de foto’s.

Je kan, dankzij de grote glaspartijen, niet om de tuin heen. Hebben jullie groene vingers?

“Ik rij steevast het gras af! (lacht) Maar het is Maarten die er feeling voor heeft. Hij is opgegroeid tussen de velden. We houden van de dynamiek van de stad, maar ons eigen stukje natuur was een absolute must. Vorige lente hebben we de tuin aangepakt. Vrij basic, maar we wilden vooral de omheining, gemaakt van afbraakmateriaal van de branderij, tot zijn recht laten komen. Ik hou van de gedachte dat hier een stukje geschiedenis verder leeft. We staan ook op een wachtlijst voor een legbatterijkip: we gaan een afgedankte kip uit de legindustrie adopteren. Uit ecologische overweging, vanuit de gedachte: begin bij jezelf.”

Hoe zijn jullie te werk gegaan bij het inrichten ?

“Ruimte is voor ons erg belangrijk, al hebben we soms een andere kijk op wat we ermee willen doen. Maarten gaat graag aan de slag met kleine oppervlaktes en kijkt vooral naar het functionele. Zelf hou ik van open ruimtes die je op verschillende manieren kan ­inrichten of op elk moment kan aanpassen aan nieuwe ­behoeften. Meestal gaan we voor een compromis. De slaap­kamer is daar een mooi voorbeeld van. Een open ruimte, maar dankzij de gordijnen kunnen we een deel afschermen en wordt ze knusser. We houden elkaar in balans. (glimlacht)”

De tekst gaat verder onder de foto’s.

Ben je een impulsieve shopper?

“In geen geval. Ik koop erg doordacht. De zoektocht naar een nieuw meubelstuk of object is een haast uit de hand ­gelopen hobby. Met mijn gsm in bed vind ik de beste deals. (lacht) Ik vraag ook vaak andermans mening, het maakt mijn argumentering bij een aankoop rijker. Ik koop het liefst tweedehands, bij voorkeur vintage. Zoals de stoelen van Gispen aan de eettafel. Voor onze stoel van Breuer heb ik veel moeite gedaan. Mijn volgende aankoop wordt wellicht de M2-desk van Bulo. Ik hecht belang aan duurzaam winkelen. Ik steun ook graag lokaal talent, om hun werk te kopen en hier in huis tentoon te stellen. Ik ben fan van het werk van Gerry Vervoort van Dierbaar Design en kunstenares Kaat Van Doren.”

Staan er ook familiestukken in huis?

“Ik heb wat geërfd van mijn grootouders. Zij hadden een enorm gevoel voor stijl en klasse. Ik herinner me nog hoe ik als kind al genoot van de rust die hun harmonieuze interieur uitstraalde. Ik was niet de rakker die kampen bouwde onder de keukentafel. Op mijn derde werd ik geadopteerd, maar ik herinner me nog vaag het weeshuis. We maakten daar onze bedjes op. Naar het schijnt deed ik dat voorbeeldig. (glimlacht) Ik hou van netheid. Symmetrie maakt me gelukkig.”

Wat kan jou inspireren als het over interieur gaat?

“Tijdens mijn studies architecturale vormgeving kreeg ik les van een architect. Als leraar daagde hij ons uit om zelf naar oplossingen te zoeken. Dankzij hem besef ik hoe ­waardevol ‘herbestemming’ is, en dat we daar met z’n allen best meer aandacht aan mogen besteden.”