Binnenkijken bij architecten Gwenn en Rob: “We hebben amper nieuwe stukken in huis” Studio Coffeeklatch

18 september 2019

09u06 0 Style Objecten en gebouwen nieuw leven inblazen en de natuur respecteren. Dat is de duurzame missie van Gwenn en Rob van ontwerpatelier chambrang. Hun visie komt mooi tot uiting in hun gerenoveerde droomhuis met daktuin.

In welke mate weerspiegelt jullie eigen woning jullie visie op architectuur?

Rob: “Het sluit perfect aan bij onze kijk op wonen in de stad en de connectie met het buitenleven. Ons huis is een experiment, waarin we onze signatuur kwijt konden.”

Gwenn: “Het is geen modelwoning. Hier wordt volop geleefd en niet alles is volledig afgewerkt. Het is een

renovatieproject, waarbij we de oude ziel, inclusief de littekens, grotendeels bewaard hebben. Grote ingrepen waren het verplaatsen van de trap en het vervangen van de achtergevel om veel daglicht binnen te krijgen.”

Jullie huis telt opvallend veel tweedehandsobjecten. Welk designitem is jullie favoriet?

Gwenn: “We hebben amper nieuwe stukken in huis. Wat je ziet, is een verzameling van erfstukken, cadeaus en vondsten uit kringwinkels en rommelmarkten. Als ik één object moet kiezen, is het het naoorlogse houten wandmeubel in de eetkamer dat ik overgenomen heb van een klant.”

Rob: “Ik ben erg gehecht aan mijn nachtkastje dat is gemaakt door mijn opa. Hij heeft een berkenboom uit de tuin in stukken gezaagd en verwerkt tot een aantal tafeltjes die hij aan elk lid van de familie gegeven heeft.”

Zijn de kunstwerken nieuw of zijn dat ook toevallige vondsten?

Rob: “De foto op de grond in de slaapkamer heb ik zelf gemaakt tijdens mijn Erasmusuitwisseling in Australië. Daar heb ik destijds een cursus analoge fotografie gevolgd. De bambi-afbeelding is van mijn oma. Geen idee hoe ze daaraan is geraakt. Daarnaast staat ‘Het melkmeisje’ van Johannes Vermeer.”

Gwenn: “In de serre staat ‘Zonnebloemen’ van Van Gogh. (lacht)”

Is jullie dochter Fiep ook fan van vintage?

Gwenn: “Jazeker, bijna al haar speelgoed is tweedehands. Het zijn cadeaus die we van vrienden gekregen hebben. Het gietijzeren bed is van een vriendin die het naar het stort wilde brengen. En het rotanstoeltje hebben we verkregen in ruil voor koffie en cake.”

Rob: “De designstoel is vrijwel het enige object dat we naar waarde hebben betaald. Het is een Eames DCM die dateert van 1952, hetzelfde geboortejaar als mijn vader. Het bureautafeltje hebben we uit een container gevist die in de Kloosterstraat stond. We hebben het proper gemaakt en het een nieuw likje verf gegeven.”

Gwenn: “Alleen de hangmat is nieuw. Het is een reissouvenir uit Mexico-Stad. Het poesje dat in de kast staat, hebben we in Oaxaca gevonden.”

Wat hebben jullie met kamerplanten? Jullie woning staat er vol van.

Gwenn: “Onlangs hebben we ze geteld en we zitten aan 59. We zijn verliefd op onze planten. De meeste exemplaren hebben we gered of gekregen van vrienden. In de leefruimte staat een Philodendron selloum, een bijzondere plant, die we er helemaal bovenop geholpen hebben. Verder hebben we ook veel pannenkoekenplantjes. Kamerplanten doen de ruimte groter lijken, en ik zeg altijd: ‘Als planten het goed doen in huis, dan heb je een gezonde woning.’”

De groene trend zet zich ook voort in de tuin en op het dak.

Rob: “Terwijl Gwenn zich bezighoudt in de tuin, vind je mij terug op het dak. Blikvanger is de glazen serre, waar we verschillende soorten tomaten, meloenen, aubergines, paprika’s en aardbeien kweken. Elk jaar proberen we wel iets nieuws uit. Tuinieren is fijn, ook voor kinderen. Zo was ‘aardbei’ een van Fieps eerste woordjes. Gwenn en ik komen allebei uit een dorp. Hoewel we van het stadsleven genieten, vinden we de connectie met de natuur onmisbaar.”

Wie zijn ze?

• Gwenn Van Laer (32), Rob Wiehink (37) en dochter Fiep (2) wonen in een gerenoveerd rijhuis in Antwerpen

• de twee architecten runnen ontwerpatelier chambrang: www.chambrang.eu