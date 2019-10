Binnen een maand is de nieuwe designercollectie van H&M te koop en zo zien de kleren eruit TVM

04 oktober 2019

11u03 0 Style Vanaf 7 november ligt de langverwachte samenwerking tussen Giambattista Valli en H&M in de winkelrekken. Normaal gezien zijn de vrouwelijke en glamoureuze creaties van de Italiaanse ontwerper enkel weggelegd voor sterren als Kendall Jenner en Rihanna, nu worden ze ook voor het grote publiek toegankelijk.

De samenwerking werd eerder dit jaar onthuld op het amfAR-gala in Cannes, een benefietgala dat plaatsvindt tijdens het filmfestival. Een aantal celebs, onder wie Kendall Jenner en influencer Chiara Ferragni, droegen knalroze tulen creaties van Giambattista x H&M.

De Italiaanse ontwerper Giambattista Valli is gevestigd in Parijs. Zijn collecties bestaan uit prêt-à-porter, haute couture en accessoires. Zelf gaf hij te kennen erg enthousiast te zijn over de samenwerking: “H&M geeft mij een kans om mijn visie op stijl en schoonheid naar een breder publiek te brengen.”

Elk jaar werkt H&M samen met een ontwerper voor een collectie, die in een select aantal winkels komt te hangen en online verkrijgbaar is. Uitzonderlijk was een deel van Valli’s creaties al in mei online te koop na de aankondiging van de samenwerking, vandaag laat H&M voor het eerst de rest van de collectie zien. Die omvat kleren voor vrouwen én mannen, met tijger- en bloemenprint, rood leder en uiteraard ook tule als voornaamste rode draad doorheen de lijn.

Op 7 november wordt de volledige collectie wereldwijd gelanceerd, in België zal de samenwerking te koop zijn in de winkels in Brussel (Elsensesteenweg 15/19), Antwerpen (Meir 8) en online. Prijzen zijn voorlopig nog niet bekendgemaakt. Eerdere werkte H&M al samen met ontwerpers als Karl Lagerfeld, Roberto Cavalli en Maison Margiela. Hier maakten we daar nog een overzicht van.