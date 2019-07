Billie Eilish is nu ook officieel een model Valérie Wauters

18 juli 2019

09u47

Bron: Dazed 0 Style Het gaat hard voor Billie Eilish. De 17- jarige scheert niet alleen hoge toppen met haar muziek, maar mag zichzelf nu ook officieel model noemen.

Nadat de “Bad Guy”-zangeres eerder dit jaar al te zien was in een campagne voor Calvin Klein jeans en ondergoed, is Billie nu ook het gezicht van de herfst/winter collectie van MCM. “Billie is wat mij betreft een rolmodel voor de jongere generatie”, zegt MCM’s nieuwe creatief directeur Dirk Schöneberger over de samenwerking. “Ik heb haar al op het podium aan het werk gezien, en zij vertelt haar fans dat ze zichzelf moeten zijn, zonder compromissen.”

De campagne werd gefotografeerd door Lea Colombo, en Billie is te zien met een fanny pack en vissershoedje met de typische print van het merk. “Dit is zo’n sterke boodschap in een tijd waarin de uniformiteit om één of andere reden alleen maar lijkt toe te nemen”, gaat Schöneberger verder. “Ze is een gamechanger: het voelt alsof ze niet beschadigd kan worden. Ze is ook geen marketingtruc: zij is een persoon die écht opvalt in de huidige muziekscene.”