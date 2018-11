Billen zijn back! Hoe de welgevormde kont de heilige graal binnen de fitnesswereld werd Liesbeth De Corte

21 november 2018

09u55 0 Style “I like big butts and I can not lie.” Anthony Ray, beter bekend als Sir Mix-a-Lot, zong het begin jaren 90 uit volle borst, en ondertussen rapt iedereen vrolijk met hem mee. Bolle bips zijn immers de trend du moment. En dan vooral in de fitnesswereld. Maar vanwaar komt die populariteit?

De nieuwste trend in fitnesswereld: Bünda, oftewel een bootcamp voor je kont. Hierbij moet jij je eerst in het zweet werken op een fitnesstoestel dat de Stairmaster heet, om vervolgens op het zogenoemde Bünda Station te kruipen. Weet je niet goed wat je je daarbij moet voorstellen? In principe is het een apparaat dat voorzien is van allerlei elastieken koorden om je squats, bridges en lunges nog wat moeilijker te maken.

De work-out is vooral populair in Los Angeles, maar is ook bezig om de rest van de wereld te veroveren. In België is de bootcamp nog redelijk onbekend. Squatten, een van de meest effectieve oefeningen voor een pronte bilpartij, is dan weer nog nooit zo populair geweest. Het is maar een schoolvoorbeeld van een opvallende verschuiving. Waar meisjes vroeger droomden van een platte, strakke buik, is een big big booty nu hun wens numero uno. Hoe komt dat?

Dankjewel, J-Lo en co.

Helemaal nieuw is de trend van een welgevormde kont niet. In de jaren 90 raakten lifestylejournalisten maar niet uitgeschreven over de derrière van Jennifer Lopez, en sinds Destiny’s Child in 2001 het nummer ‘Bootylicious’ uitbracht, is menig vrouw jaloers op de billen van Beyoncé. Maar het is toch vooral de bekendste familie ter wereld die voor de echte kentering gezorgd heeft. Ra ra ra, over wie hebben we het? De Kardashians uiteraard. Kim en haar zussen zijn niet te beschroomd om hun troeven te benadrukken. Getuige hun voorkeur voor nauw aansluitende kledij én de vele onthullende kiekjes op sociale media.

Dichterbij huis zijn het vooral de meisjes uit ‘Temptation Island’ die een ronde poep promoten. Zowel tijdens de aflevering, waarbij de verleidsters maar al te vaak met hun billen schudden alsof hun leven ervan afhing, als achteraf. Zowel Pommeline als Laetitia kwamen het voorbije jaar nog in het nieuws omdat ze hun achterwerk hadden laten opvullen met een Brazilian butt lift. Kortom, al dat twerkgeweld - of het nu van Queen B, Kim K of verleidster Laetitia komt, heeft zo z’n invloed op het ideaalbeeld van de vrouw.

Sterk is het nieuwe skinny

Naast bekende sterren hebben ook sociale media de trend vooruitgeholpen. Kijk maar naar Instagram, tegenwoordig hét platform om trends te spotten. Een snelle zoektocht leert ons dat de hashtag #squats al meer dan 16,5 miljoen keer gebruikt is. Bij #glutes (oftewel bilspiren) is dat 4,6 miljoen. Om nog maar te zwijgen over de duizenden fitgirls die online hun ‘wijsheid’ verspreiden en je aanmoedigen om aan je achterwerk te werken.

Toch is dat niet alles. Psychologen spreken van een grotere trend: het westerse schoonheidsideaal blijft niet jarenlang hetzelfde, maar evolueert. “Een van de meest fascinerende shifts is dat vrouwen zich hebben afgekeerd van het ultradunne ideaal. In de plaats daarvan willen ze nu een fit en gespierd lichaam”, schrijft psycholoog Jessica Alleva, die ook lesgeeft aan de Universiteit Maastricht in het magazine Psychology Today.

We horen je nu al luidop denken: “Hoera, eindelijk een schoonheidsideaal dat wat gezonder is”. Maar klopt dat ook? “Op het eerste gezicht wel, want deze meisjes zijn gespierd. Maar uiteindelijk zijn ze nog steeds mager en hebben ze nog steeds een zandloperfiguur. De fitgirls zijn in de meeste gevallen nog altijd erg jong, gezond en meestal blank. De twee idealen verschillen dus minder van elkaar dan je zou denken", meent Alleva.

Zitten is het nieuwe roken

Een laatste verklaring kunnen we nog een beetje verder zoeken. De laatste jaren is er veel meer aandacht naar onze sedentaire levenswijze. Onderweg naar het werk, achter je bureau, ‘s avonds in de zetel of op restaurant: we zitten veel te veel en dat is ongezond. Hoe vaak hebben we al niet gehoord dat “zitten het nieuwe roken is”? In dat opzicht is het niet onlogisch dat meer mensen hun bilspieren willen trainen. “Veel mensen hebben luie bilspieren omdat ze te veel tijd op hun achterwerk doorbrengen”, bevestigt pilatesinstructeur Hollie Grant in de krant The Guardian. Het trainen van je bilspieren kan ze dan ook alleen maar aanmoedigen, des te meer omdat het knieblessures en rugproblemen voorkomt.

Kinesist Jim Pate is het met zijn collega eens. “Biloefeningen zoals squats, deadlifts en lunges zijn altijd een goed idee, omdat je dan heel veel verschillende spieren traint”, legt hij uit. Wil dat nu zeggen dat je enkel en alleen zulke oefeningen moet uitvoeren? Neen. “Als je je té veel focust op één deel van je lichaam, ga je andere spiergroepen verwaarlozen. Dat kan goede sportprestaties in de weg staan of zelfs leiden tot letsels of kwetsures. Een all-round programma is een veel betere optie.”