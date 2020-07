Bijna 4 op de 10 Vlamingen kopen tweedehands: de beste adresjes om vintage kledij te kopen LDC & DD

16 juli 2020

17u06 2 Style Vintage is al zo oud als de straat, maar nu blinken de stenen harder dan ooit. Uit een nieuwe studie blijkt dat vier op de tien Vlamingen (38,8%) vorig jaar tweedehandsspullen kochten, vooral vrouwen en vooral kledij. Dus sommen we de beste adresjes in ons land op om tweedehands en vintage parels te scoren.

Afgedankte troep, bergen rommel en die muffe geur van mottenballen. Nog niet zo lang geleden kampte tweedehandse mode met hardnekkige vooroordelen bij het grote publiek. Van dat stoffige imago blijft nu minder overeind. Vintage en tweedehands zijn aan een opmars bezig. Het bewijs: een rondvraag bij 1.100 Vlamingen van 2dehands, Troc.com, Cash Converters en De Kringwinkel toonde aan dat een kwart van de respondenten vorig jaar meer tweedehandsspullen kocht dan het jaar daarvoor. Ruim de helft kocht er ongeveer evenveel.

Vooral vrouwen en jongeren kopen vaker tweedehands, blijkt uit de studie. “Dat is logisch, want tweedehands is hip én duurzaam. Bovendien hebben millennials en jonge gezinnen minder te besteden en willen ze zoveel mogelijk uit hun budget halen,” zegt Aleksandra Vidanovski, woordvoerster van 2dehands.

Ook bij de vintageboetieks die inzetten op een luxebeleving, is de evolutie duidelijk. Viviane Van Werelyckhuysen is al acht jaar de eigenares van Rosier 41 in Antwerpen, dat vintagestukken van onder meer Dries Van Noten, Gucci en Balenciaga verkoopt. “We merken dat steeds meer chiquere mensen het kopen. Vroeger kwamen hier studenten over de vloer die het geld niet hadden om een echte Delvaux te kopen, nu heb ik zelfs een dame van 84 die elke vrijdag langskomt. Sinds een viertal jaar is vintage heel hip.”

Nostalgie troef

Voor een verklaring voor de trend kloppen we aan bij trendwatcher en kleurexperte Hilde Francq van trendstudio Francq Colors. “Vintagekleding is populair omdat veel mode van vandaag ook teruggrijpt naar kleding van vervlogen periodes”, legt ze uit. “Kijk maar naar de collecties van Gucci of vele streetwearmerken. Ze lijken een samenraapsel van invloeden uit de jaren 70, 80 en 90.” Die retro-invloeden vinden hun weg naar de mainstream en tweedehands- en vintagewinkels spelen daarop in, als een soort tijdcapsule. Want wat is er meer jaren zeventig dan een flared jeans die ook écht uit die tijd komt? Of een ‘tie-dye’-T-shirt dat Woodstock overleefd heeft?

Een andere drijvende kracht zijn de talloze televisiereeksen die zich afspelen in de voorbije decennia. Francq: “Denk maar aan ‘Stranger Things’ of ‘Glow’ met hun onweerstaanbare eightieskleding. Dankzij het internet is het ook heel gemakkelijk geworden om inspiratie te zoeken in oud beeldmateriaal.”

Onze favoriete adresjes

1. Think Twice (Antwerpen, Gent, Brugge, Brussel en Leuven)

Think Twice is misschien wel de meeste bekende tweedehandsketen uit ons land met vestigingen in bijna alle grote steden. Dit is zo’n winkel waar je echt moet zoeken en regelmatig moet langsgaan als je pareltjes wil vinden. Tip: heel regelmatig organiseert Think Twice de ‘T2 Days’ waarbij je elke dag meer korting krijgt op alle stukken. Op de eerste dag krijg je 30 procent korting, op de laatste dag betaal je per stuk nog maar 1 euro.

Meer info: thinktwice-secondhand.be.

2. RIOT Antwerp (Antwerpen)

RIOT is relatief nieuw in Antwerpen en nog niet zo heel gekend. Daarom vind je er makkelijker dan in andere tweedehandswinkels leuke stukken voor een prikje.

Meer info: Facebook RIOT Antwerp.

3. Gabriele Vintage (Brussel)

Wie op zoek is naar een ‘deftige’ jurk of een kostuum voor pakweg een trouwfeest, is bij Gabrielle Vintage aan het juiste adres. Ze verkopen er kledingstukken en accessoires uit de jaren 20 tot 80, allemaal in perfecte staat en mooi bewaard. De prijzen zijn trouwens niet per se zo hoog.

Meer info: gabriellevintage.com.

4. Vrijdagmarkt 6 (Antwerpen)

Deze winkel richt zich specifiek op mannen, wat op zichzelf al een unicum is onder de vintage boetieks. Je vindt hier kleren in het duurdere segment, variërend van Raf Simons en Acne Studios tot Supreme.

Meer info: Facebook Vrijdagmarkt6.

5. Episode (Antwerpen en Brussel)

De bekende Nederlandse keten Episode heeft niet alleen vestigingen in Amsterdam, Parijs en Kopenhagen, maar ook in Antwerpen en Brussel. De prijzen liggen er een tikje hoger dan ergens anders, maar alle kleren zijn wel gewassen en geordend per soort en kleur. Episode neemt ook zelf kledingstukken onder handen. Zo knippen ze bijvoorbeeld de onderkant van 501 jeansbroeken van Levi’s af, voor dat hippe gerafelde effect.

Meer info: episode.eu.

6. Fann (Gent)

Van Zara tot Prada, het aanbod bij Fann in Gent is uiterst divers. Wel nemen ze alleen recente en eigentijdse kledij aan die niet ouder is dan 2 jaar, oude rommel zul je hier dus écht niet vinden. De stijl is er ook redelijk minimalistisch, wat voor een vintage zaak toch ook uniek is.

Meer info: fann.be.

7. My Ohm (Antwerpen)

De eigenares van My Ohm stond jaren geleden mee aan de wieg van Naughty I, de iconische tweedehandswinkel in de Kammenstraat die ondertussen ter ziele is gegaan. Uit die winkel is overigens het festival Laundry Day voortgekomen. In My Ohm focust ze vooral op accessoires.

Meer info: Facebook My Ohm.

8. Hallelujah! (Hasselt)

Net als bij Fann in Gent selecteert Fleur, de eigenares van Hallelujah, enkel kledingitems die maximaal 2 jaar oud zijn. Afgedragen kleding komt hier niet binnen, het moet om miskopen gaan. Liefst van designermerken, al maakt ze daar af en toe een uitzondering op. Naast kleren koop je er ook niet-alledaagse interieurobjecten zoals Mariabeeldjes in grappige kleuren.

Meer info: hallelujahdesign.be.

9. Melting Pot Kilo (Antwerpen en Brussel)

Net als bij de slager moet je hier je kleren wegen en betaal je er gewoon per kilo. Ideaal voor als je met een klein budget iets aan je garderobe wil toevoegen.

Meer info: meltingpotkilo.com.

10. Rosier 41 (Antwerpen)

Als het van ons afhangt is Rosier 41 dé allerbeste winkel om unieke designeritems te scoren aan betaalbare prijzen. Ze hebben ook steevast heel wat stukken van Belgische ontwerpers als Dries Van Noten en A.F. Vandervorst in huis.

Meer info: rosier41.be.

11. Labels Inc. (Antwerpen)

Nog een vaste waarde voor liefhebbers van designer vintage is trouwens Labels Inc. Een tijdje geleden verhuisden ze naar een veel ruimer pand in de Nationalestraat waardoor het stukken makkelijker en aangenamer is om door te kleren te gaan.

Meer info: labelsinc.be.

12. Cyaankali (Leuven)

Last but not least scoor je ook bij Cyaankali in Leuven leuke designerparels van merken als Acne Studios, Clio Goldbrenner, See by Chloe, Proenza Schouler en Julia June. Altijd in topkwaliteit en aan heel betaalbare prijzen.

Meer info: cyaankali.be.