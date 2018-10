Bij H&M kunnen online shoppers binnenkort eerst passen, dan pas betalen Liesbeth De Corte

11 oktober 2018

17u01

Bron: FashionUnited, Financieel Dagblad 0 Style H&M wil het z'n klanten nog iets gemakkelijker maken om te shoppen, zowel in de winkels als in de online webshops. De Zweedse modereus werkt daarvoor samen met het online betaal bedrijf Klarna.

Door de samenwerking wordt Klarna verantwoordelijk voor een deel van het betalingsverkeer. Concreet wil dat zeggen dat H&M-klanten in de toekomst met alle gemak van de wereld kunnen betalen, in de winkels én online. Ook moet het simpeler worden om pakjes te laten leveren en te retourneren. Maar het beste nieuws van al? Binnenkort kan je eerst kledij bij je thuis laten bezorgen om het eens te testen, en pas achteraf moet je betalen.

"We zijn bij H&M ontzettend blij met deze samenwerking. Op deze manier kunnen we onze klanten op maat gemaakte oplossingen aanbieden", reageert Daniel Claesson, hoofd business development van H&M. "Zo zullen ze zelf kunnen kiezen hoe ze betalen en of ze liever in de winkels of online shoppen."

De nieuwe service zal vanaf volgend jaar getest worden in Zweden en in het Verenigd Koninkrijk. Pas later wordt het uitgebreid naar andere Europese landen en eventueel ook naar de Verenigde Staten en Azië.