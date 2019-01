Bij Calvin Klein gooien ze het roer volledig om na vertrek Raf Simons Timon Van Mechelen

11 januari 2019

08u56 0 Style Na het vertrek van onze landgenoot Raf Simons (50) als creatief directeur bij Calvin Klein, onderneemt het Amerikaanse modehuis enkele drastische stappen. De flagship store in New York sluit de deuren, de prêt-à-portercollectie wordt geherlanceerd en enkele teams in Noord-Amerika worden samengevoegd. Dat schrijft de toonaangevende modewebsite Business of Fashion.

In 2015 verliet de Limburgse ontwerper het haute-couturehuis Dior, waar hij furore maakte met zijn ontwerpen. Eerder had hij een eigen mannenlabel uit de grond gestampt dat hij nog steeds runt en was hij creatief directeur bij Jil Sander, ook een succesvolle passage. Toen Simons tekende bij Calvin Klein, was dat een stijlbreuk. Maar gezien de vrijheid die hij als chief creative officer kreeg bij het modehuis, werd zijn beslissing al snel begrepen binnen de modewereld.

Simons veranderde zowat alles dat hij kon veranderen aan Calvin Klein, inclusief het logo, het interieur van de flagship store in New York en dat werd hem in eerste instantie ook in dank afgenomen. Ook door toplui van Calvin Klein zelf die zich steevast enthousiast uitlieten over Simons bijdrage aan het merk. Zoals de catwalkcollectie 205W39NYC terug op de modekaart zetten en zijn iconische campagnes met de hele Kardashian-clan in de hoofdrol.

Alleen volgden de cijfers niet. In september werd een defilé buitenshuis afgelast om budgettaire redenen. Er werd gefluisterd dat PVH de koers van Simons te arty en highbrow vond. De omzet van PVH daalde dit jaar van 125 naar 106 miljoen euro en het bedrijf weet dat aan een ontspoord marketingbudget. Simons moest een paar bevoegdheden afstaan, zoals marketing. Niet veel later werd zijn vertrek aangekondigd.

Nu onderneemt het modemerk enkele stappen om het tij te keren. De flagship store op Madison Avenue in New York die Simons in 2017 volledig renoveerde, zal zo bijvoorbeeld de deuren sluiten. Er wordt ook gezocht naar een nieuwe creatief directeur die het vertrek van de Belg én zijn protegés (Pieter Mulier als creatief directeur en Matthieu Blazy als design director van de vrouwenafdelling, nvdr) moet opvangen. Verder zal ook de prêt-à-portercollectie geherlanceerd worden en zullen de teams van de sportlijn voor mannen en de jeanscollectie, die zich allebei in Noord-Amerika bevinden, samengevoegd worden.

“Onze industrie staat een historische transformatie te wachten als het gaat over consumentengedrag. Dat schept mogelijkheden voor ons merk om tot 12 miljard dollar winst te maken in de komende jaren,” aldus de ietwat vage reactie van Steve Shiffman, CEO van Calvin Klein over de beslissingen.