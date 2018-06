Beyoncé toont de ene na de andere designeroutfit in nieuwe videoclip Liesbeth De Corte

18 juni 2018

10u16 2 Style Beyoncé heeft het weer gedaan. Uit het niets verraste ze jan en alleman met een nieuw album, dat ze samen met manlief Jay Z gemaakt heeft. En daar hoort meteen een eerste videoclip bij. We keken en waren spontaan crazy in love met al haar outfits.

De video hoort bij het nummer Apesh*t, en voor de gelegenheid huurden The Carters het meest iconische museum ter wereld - het Louvre - af. We zien het power koppel voor het eerst in pastelkleurige kostuums. Beyoncé in een roze exemplaar, Jay Z in appelblauwzeegroen. Ze poseren trots voor de Mona Lisa, maar zien er zelf uit als een kunstwerk.

In het volgende shot toont Queen B zich van haar meest royalty kantje in een oversized, witte jurk.

Een van onze favorieten? Dat is zonder twijfel het ensemble met religieuze beelden en schilderijen op.

Voor het standbeeld van Venus van Milo hult de Texaanse diva zich in een nude bodysuit, Kim Kardashian waardig.

Het zou natuurlijk geen clip van Beyoncé zijn zonder een strak gechoreografeerd dansje. Gelukkig stelt ze niet teleur. Voor een gigantisch schilderij haalt ze samen met haar legertje danseressen haar beste dansbenen boven, terwijl ze zich van haar meest zwoele kant laat zien in een crop top en legging van Burberry.