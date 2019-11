Beyoncé stoomt je klaar voor de feestdagen met een eigen kerstcollectie TVM

15u43 0 Style Geen foute kersttruien, wel hippe sweaters met ‘Holidayoncé’ of ‘Gon’ Be Litty’ op. Popster Beyoncé (38) heeft naar goede gewoonte weer een kerstcollectie uitgebracht, die betaalbaar en uiteraard flawless is.

De 12-delige collectie bestaat onder andere uit T-shirts, sweaters met kap, kerstballen, dekens en inpakpapier. Stukken die eruit springen zijn bijvoorbeeld een trui met daarop een foto van de Texaanse zangeres tijdens een kerstoptreden in 2001 of een T-shirt met een grafische afbeelding van Queen B in verwerkt en de tekst ‘Santa, get me a bag’ op de rug.

Raak jij meteen in de feeststemming bij het zien van deze items? Dan kan je ze bestellen op de webshop van Beyoncé herself. Aangezien de stuks verzonden worden vanuit de Verenigde Staten ben je er beter wel snel bij, want het kan tot 6 weken duren vooraleer je pakketje geleverd wordt. Prijzen variëren tussen € 14 voor inpakpapier en € 77 voor een deken. Een deel van de collectie van vorig jaar is trouwens aan korting te koop.

Krijg je maar geen genoeg van Beyoncé? De afgelopen weken werd de zangeres verschillende keren gespot in looks die i-de-aal zijn voor de feestdagen. Kijk maar mee: