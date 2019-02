Beyoncé shopt bij ... Etsy Liesbeth De Corte

21 februari 2019

17u11 0 Style Beyoncé mag dan wel bekend staan als Queen B, als je het ons vraagt is ze ook een echte stijlkoningin. Ze maakt Louis Vuitton in een wip sexy, zorgt in haar eentje voor de comeback van de skort en ze is fan onze nationale trots Dries Van Noten. Én blijkbaar ook van Etsy, de bekende webshop voor handgemaakte, vintage en tweedehandsproducten.

Beyoncé is samen met manlief op bezoek geweest bij Dreamweavers, een expo van de Amerikaanse kunstenaar Kasseem ‘Swizz Beatz’ Dean, een vriend van The Carters. Al was het vooral haar outfitkeuze die in het oog sprong. Samen met haar vaste styliste Zerina Akers is ze immers gaan shoppen bij Etsy. Meer bepaald bij de Nigeriaanse ontwerpster Ena Udemba.

Eind vorig jaar kreeg de designer de vraag binnen om een kostuum op maat te maken voor de Texaanse diva. “Het ontwerp moest uniek zijn, iets dat bij haar past. Ik voelde me verantwoordelijk voor de garderobe van een koningin, de grootste koningin op deze aardbol nog wel!”, laat Udemba weten aan Vogue. “Ik had zoveel zenuwen, maar ik was vooral vastbesloten om er een groot succes van te maken.”

Het kostuum bestaat uit 4 elementen, waar zéér gedetailleerd over werd nagedacht. De hoed is speciaal een tikje groter gemaakt, zodat die extra hard opviel. De mouwen van het jasje werden ingenomen om de vrouwelijke vorm van Queen B te benadrukken. De wijde pijpen van de broek hebben dan weer een elegant effect en lijken de benen van Beyoncé, die al lange stelten zijn, nog optisch te verlengen. De riem vormt volgens de Nigeriaanse de final touch: het stuk dat de outfit tot één geheel maakt.

Blijkbaar was de wederhelft van Jay Z zéér in haar nopjes, want op Instagram liet ze verschillende foto’s zien van haar outfit. Ook Udemba kijkt met veel plezier terug naar de samenwerking. “Het was een droom die uitkwam. Ik denk dat ze ook tevreden was met het resultaat, wat mij uiteraard ook dolgelukkig maakt.”

Een foto die is geplaatst door Beyoncé (@beyonce) op 15 feb 2019 om 01:22 CET