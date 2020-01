Beyoncé’s Ivy Park-collectie stelt teleur én wordt beschuldigd van plagiaat Margo Verhasselt

Bron: Vogue 0 Style Na veel en hoge verwachtingen was de collectie van Adidas x Ivy Park vliegensvlug uitverkocht zaterdag. De lijn - naar de hand van Beyoncé - bestond uit luxe sportartikelen zoals hoodies, fietsshorts, sportbeha’s etc. Maar voor onder andere heel wat plussize vrouwen was de collectie een teleurstelling.

Heel wat mensen deelden hun ongenoegen online over de gelimiteerde maten. Volgens een persbericht zou de collectie beschikbaar zijn in maten XS tot XL, en dat wordt door veel vrouwen helemaal niet als inclusief beschouwd. “We kunnen houden van Beyoncé, maar nog steeds zeggen dat haar lijn niet inclusief is”, stelt schrijfster Candice Marie Bendow op Twitter. “Je kan inclusiviteit niet vieren in andere projecten, plussize danseressen en achtergrondzangers hebben en dan niet aan hen denken bij het maken van een kledingcollectie.”

Bendow was niet de enige die met de wenkbrauwen fronste: “Dat Ivy Park niet inclusief is, is verschrikkelijk wanneer je weet dat Adidas 6,41 miljard dollar (5,78 miljard euro) aan inkomsten haalde. Niets wat ze maken is revolutionair. Ze kunnen het zich echter wel veroorloven en weten perfect hoe dat moet. Ze KOZEN om het niet te doen”, tweette een andere gebruiker.

Daarnaast wordt Queen B ook beschuldigd van plagiaat, door een Britse supermarktketen dan nog wel. Sainsbury’s merkte op dat de kleuren van de lijn van zangeres enorm overeenkomen met die van hun uniformen.

