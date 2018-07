Beyoncé neemt touwtjes in handen bij Vogue Liesbeth De Corte

31 juli 2018

13u24

Beyoncé bewijst nog maar eens waarom haar bijnaam Queen B is. Niet alleen siert ze de cover van het septembernummer van Vogue, hét paradepaardje van de Amerikaanse modebijbel. Ze mocht ook de leiding nemen over de hele fotoshoot. Een primeur!

Doorgaans hebben modellen maar weinig te zeggen over hun cover en het magazine, maar Beyoncé is dus de eerste uitzondering op die regel. Ze mocht onder meer kiezen voor wiens lens ze kroop en haar voorkeur ging naar Tyler Mitchell. Geen bekende modefotograaf dus, integendeel, met zijn 23 jaar is hij nog een 'groentje' in het vak. Maar het meest opvallende aan de hele zaak? Mitchell is de eerste Afro-Amerikaan ooit die een covershoot van Vogue voor z'n rekening mag nemen.

De Texaanse diva mocht niet alleen de fotograaf van dienst kiezen, maar had ook het laatste woord over de foto's die zullen verschijnen in het nummer en alle bijschriften bij de plaatjes. Je raadt het al: een unicum.

Einde van een tijdperk?

Dat dit voorvalt bij het septembernummer maakt het nog extra bijzonder, want die editie is de belangrijkste van het jaar. In 2009 kwam er zelfs nog een documentaire uit, The September Issue, waarin je hoofdredacteur Anna Wintour kan volgen tijdens haar voorbereidingen van het nummer.

Het feit dat Anna Wintour de controle een beetje uit handen geeft - iets wat totààl niet past bij het strikte en invloedrijke mode-icoon - wakkert de roddels aan dat ze zou opstappen als hoofdredacteur bij Vogue. Of dit ook klopt, blijft koffiedik kijken. Het moederbedrijf Condé Nast ontkent in ieder geval nog steeds alle geruchten.