Beyoncé lanceert fonds om zwarte ondernemers te steunen Nele Annemans

14 juli 2020

09u07

Bron: Dazed Digital 3 Style Beyoncé (38) heeft zonet een fonds opgericht om de zwarte ondernemers in de Verenigde Staten te ondersteunen. Dat doet ze via haar BeyGOOD-stichting, waarmee ze eerder al coronatesten voorzag voor de zwarte inwoners in haar thuisstad Houston.

Het fonds komt er in samenwerking met de National Association For The Advancement Of Colored People (NAACP). “De pandemie en het geweld tegen de zwarte gemeenschap van de jongste maanden hebben ons allemaal diep geraakt, en hebben ook een grote invloed op onze lokale bedrijven. De uitdagingen waar zwarte ondernemers nu voorstaan, zijn dan ook niet te onderschatten”, klinkt het in een verklaring van NAACP. “Door de opstanden in het hele land, zijn veel bedrijven, in het bijzonder die van zwarte ondernemers, in grote moeilijkheden geraakt.”

Daarom zal het fonds kleine bedrijven die in handen zijn van zwarte ondernemers en gevestigd zijn in Houston, Atlanta, New York, Los Angeles of Minneapolis 10.000 dollar, omgerekend zo’n 8.800 euro, aanbieden.

Eerder doneerde BeyGOOD, de liefdadigheidsinstelling van Beyoncé, al 6 miljoen dollar (ofwel zo’n kleine 5,3 miljoen euro) in de strijd tegen het coronavirus. Via de stichting probeert de zangeres ook het bewustzijn rond ‘Black Lives Matter’ te vergroten.