Beyoncé lanceert felle feestcollectie voor kerst Liesbeth De Corte

20 november 2018

11u35 0 Style De feestdagen zijn voor sommige mensen hét excuus om foute kersttruien uit de kast te halen en die schaamteloos te dragen. Maar niet voor Beyoncé. De Texaanse diva heeft naar goede gewoonte een kerstcollectie uitgebracht, en die is dit jaar ontzettend fel en flashy.

Enkele dagen geleden raakte bekend dat Beyoncé haar samenwerking met de Britse keten Topshop heeft stopgezet, maar de zangeres blijft niet bij de pakken zitten. Speciaal voor Kerstmis brengt ze een uitgebreide collectie uit.

Geen foute kersttruien, wel een neon hoodie met de tekst “Holidayoncé” op. Je kan ook kiezen voor T-shirts met haar afbeelding op, of een zwarte jogging en dito trui. Ideaal voor een ontspannende dagje in de zetel, lijkt ons. Wie op zoek is naar accessoires, kan zich enkele tassen, een sjaal of inpakpapier aanschaffen.

Raak jij - raar maar waar - meteen in feeststemming door de opvallende limoengroene kleur? Dan kan je de stuks bestellen op de webshop van Beyoncé. Je geeft je bestelling best nu al door, want het kan tot 6 weken duren vooraleer je pakketje geleverd wordt. Prijzen beginnen vanaf $10, omgerekend ongeveer € 8,5.