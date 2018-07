Beyoncé gaat in zee met Balmain voor het goede doel Liesbeth De Corte

11 juli 2018

11u57 0 Style Ah Beyoncé, wat een vrouw. Ze heeft een dijk van een stem, kan shaken als de beste en alles wat ze aanraakt lijkt wel in goud te veranderen. Geef maar toe, wie zou er niet een dag in de schoenen van Queen B willen staan? Als je veel centjes hebt, kan dat. Want de Texaanse diva brengt samen met Balmain een collectie uit die gebaseerd is op één van haar Coachella-outfits.

Speciaal voor haar shows op Coachella heeft de Olivier Rousteing, het creatieve brein achter modelabel Balmain, enkele garderobes ontworpen voor Beyoncé, waaronder een knalgele en een felroze sweatshirt. Het goede nieuws? Binnenkort kan jij je in een identieke hoodie hullen. De nieuwe limited edition collectie zal uit zes stuks bestaan. Drie T-shirts en drie truien in de kleuren zwart, knalroze en geel, met het opschrift 'BAK'.



Tekst gaat verder onder de foto's.

Extra leuk is dat de opbrengst van de lijn naar het United Negro College Fund gaat, een organisatie die studiebeurzen financiert voor zwarte en allochtone studenten. Het is trouwens niet de eerste keer dat Beyoncé zich inzet voor het goede doel. Na haar optredens op Coachella doneerde ze maar liefst $ 100.000, oftewel zo'n € 85.000, aan vier HBCU's (Historically Black Colleges and Universities).

"De donatie was al vanaf het begin van onze samenwerking onze prioriteit", reageert de Franse ontwerper in Vogue. "We mogen niet vergeten waar we vandaan komen." Rousteing weet waarover hij spreekt. Hijzelf is geboren in een weeshuis en geadopteerd toen hij een jaar oud was. Toch heeft de Fransman het naar eigen zeggen altijd lastig gehad met de zoektocht naar een eigen identiteit, omdat hij zijn biologische ouders en een zwart rolmodel miste.

Tekst gaat verder onder de foto.

"Werken met Beyoncé draaide om meer dan de muziek alleen", voegt hij daar nog aan toe. "Het gaat om geschiedenis, en werken met een vrouw die geschiedenis heeft geschreven. Niet alleen in muziek of in mode, het gaat om meer dan dat. Ze is een icoon voor een hele generatie en voor nog vele generaties die gaan komen. Ze geeft de mensen hoop en laat ons dromen. Dus na Coachella konden we geen punt zetten achter onze samenwerking, we hadden nog een laatste, final touch nodig."

En dat is dus de nieuwe capsulecollectie geworden. Vanaf vrijdag 13 juli kan je de items kopen in de flagshipstore in Parijs. De dag erna kan je de truien en T-shirts ook op de kop tikken op de webshop van Balmain en Beyoncé, voor prijzen tussen de € 250 en € 1.500.