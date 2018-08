Beyoncé en Rihanna hebben er één: zo maak je zelf een bloemenkrans Liesbeth De Corte

14 augustus 2018

08u16 0 Style Je kan het bijna niet gemist hebben: de septembernummers van alle grote modemagazines wereldwijd zijn uitgekomen. De Amerikaanse en Britse Vogue pakten uit met respectievelijk Beyoncé en Rihanna én best opvallend, ze staan alle twee met een heuse bloemenkroon op de cover. Wil jij er ook eentje? Loes van Look van Wildflowers & Wodka legt uit hoe.

"Great minds think alike", wordt wel eens gezegd. Misschien daarom dat zowel Beyoncé als Rihanna met een bloemenkrans de covers van Vogue sieren. Alhoewel, je kan bijna beter spreken van een fleurige tulband. "Ik heb echt geen flauw idee hoe ze die gemaakt hebben", geeft Loes toe. "Met oasis steekschuim of kippengaas misschien? Het is sowieso niet de bedoeling dat je ermee op straat gaat lopen. De bloemen zitten waarschijnlijk niet echt vast én zo'n kroon weegt wel wat."

Veel draagbaarder is een bloemenkrans. Wil je thuis zelf aan de slag gaan? Loes heeft ons haarfijn uitgelegd hoe je er eentje maakt.

Benodigdheden

- bloementape (kan je onder meer kopen bij de hobbywinkel De Banier)

- ijzerdraad

- héél veel bloemen

DIY

Stap 1: "Eerst moet je de basis voor de kroon maken. Je neemt de ijzerdraad en wikkelt die rond je hoofd. De draad mag best ruim zitten, want je moet altijd een stukje overhouden om de krans te bevestigen. Om ervoor te zorgen dat de kroon stevig is en niet gaat doorbuigen door het gewicht van de bloemen, draai je de ijzerdraad best 2 of 3 keer rond je hoofd."

Stap 2: "Vervolgens wikkel je de ijzerdraad in met de bloementape. Op het moment dat je in de tape knipt, plakt die nog niet. Je moet er eerst een beetje aan trekken zodat het plakkerige spul tussen de groefjes vrijkomt. De tape plakt ook alleen op zichzelf en op bloemen. Daarom is het belangrijk dat je de tape op zichzelf plakt. Door het schuin rond de ijzerdraad te wikkelen, creëer je een overlap."

Stap 3: "Als de basis voor de kroon klaar is, begin je met de bloemen. Welke bloemen je kiest, maakt op zich niet zo veel uit. Als het geen 35 graden Celsius is, blijft zowat 90 procent van alle kronen een hele dag mooi. Maar als het heel warm weer is zoals de voorbije weken is het een ander verhaal. Wil je toch op veilig spelen? Kies dan voor een houtachtige steel. In tegenstelling tot bloemen met een sappige steel, zoals dahlia's, hebben deze plantjes wat minder water nodig. Ikzelf kies altijd voor rozen, anjers of lisianthus. Die laatste is een uitzondering, want ook al heeft die een vrij dunne, sappige steel, is die wel heel sterk. Vervolgens knip je de steeltjes af zodat ze nog 10 centimeter lang zijn. Maak de steeltjes ook proper met je handen, door blaadjes of doornen te verwijderen."

Stap 4: "Dan is het tijd om je miniboeketjes te maken. Ik gebruik in principe 3 type bloemen per boeket, en per kroon maak ik 10 tot 30 boeketjes. Dat hangt een beetje af van de grootte van het hoofd en hoe vol de kroon moet zijn."

Stap 5: "Als laatste moet je de boeketjes op de kroon plaatsen. Die plak je met de tape aan de kroon vast. Opgepast: het is de bedoeling dat je maar langs één kant van de ijzerdraad werkt, want de andere kant van de draad komt tegen je hoofd. Als je daar bloemetjes plakt, zitten die geplet en dat is géén zicht. Als je het eerste boeketje hebt vastgeplakt, plaats je de volgende met de bloemen op de steeltjes van de vorige, zodat je de steeltjes niet ziet zitten. Zo werk je de volledige kroon trapsgewijs af. Hoe dichter je de bloemen bij elkaar plakt, hoe voller de krans eruitziet. Hoe verder, hoe minimalistischer het resultaat oogt.

Wat voor bloemiste Loes van Look begon als een hobby is intussen uitgegroeid tot een heuse bloemenbezorgingsdienst Wildflowers & Wodka. Ze stelt de mooiste bloemen samen, organiseert workshops en verzorgt ook stylings. Meer info vind je op haar website of Instagrampagina.