Beyoncé en adidas gaan samenwerken

06 april 2019

07u18

Adidas kondigde aan dat het gaat samenwerken met superster Beyoncé. Het sportmerk en de zangeres zouden samen een een nieuwe collectie kleding en schoenen op de markt brengen.

Door een samenwerking aan te gaan willen adidas en Beyoncé de focus leggen op creativiteit en samenhorigheid. Dat zullen ze doen door een collectie uit te brengen die zich erop richt te inspireren en grensoverschrijdend is. Hiermee willen ze de stereotypes van athleisure doorbreken.

Naast de collectie werkt het duo ook aan een programma dat zich erop richt om sporters, makers en leiders uit alle lagen van de bevolking te inspireren. Eric Liedtke, lid van de raad van bestuur bij adidas, zei over de samenwerking: “Beyoncé is een iconische maker, maar ook een beproefde bedrijfsleider. Samen hebben we de mogelijkheid om de wereld te inspireren tot verandering en de volgende generatie van makers een kans te geven.”

