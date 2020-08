Beyoncé draagt oorbellen van 25 euro van Antwerpse ontwerpster in nieuwe videoclip: “Toen haar e-mail binnenkwam, dacht ik: dit is fake”

Donderdagnacht dropte Beyoncé haar nieuwe visuele album ‘Black is king’. Daarop prijkt het nummer ‘Already’ met een bijbehorende videoclip. Queen B verschijnt er in de ene na de andere indrukwekkende outfit en vanaf 2:05 passeert er een bijzonder ensemble: een groenblauwe jurk met daarbij een opvallend paar groenblauwe pareloorbellen. Het zijn de ‘Pearlli Drops’, ze kosten amper 25 euro en worden verkocht door het Antwerpse label Live-To-Express.

De jonge Nadine Veldman is de bezielster van het label. Sinds gisteren staat haar wereld op z’n kop: haar webshop krijgt nu aandacht en bezoekers vanuit alle hoeken van de aardbol. “Het is zo gek. Mijn Instagram is ontploft, ik kan de meldingen en tags niet meer bijhouden. Beyoncéfans zijn blijkbaar heel fanatiek: er zijn veel online platforms waarop ze de looks van hun idool tot op de oorbel onderzoeken. En zowat alle internationale nieuwswebsites doen hetzelfde, merk ik nu.”

‘Dit is fake’

In september vorig jaar kreeg Nadine de e-mail die de bal aan het rollen deed. “Om tien uur ’s avonds zat er opeens een bericht in mijn mailbox van Zerina Akers, de hoofdstyliste van Beyoncé, en haar assistente Beoncia Dunn. Ik lag op de bank met mijn vriend en samen dachten we: dit is fake. Ik kreeg weleens eerder de vraag van internationale modebladen of sterren of ze mijn oorbellen mochten gebruiken. Maar dat Beyoncé ze wilde? Dat kon ik niet geloven. Ik ben al fan van haar sinds ik een klein meisje ben.”

“Maar na wat tobben had ik zo’n buikgevoel”, vertelt Nadine. “Dit moet ik serieus nemen, dacht ik. Ik stuurde de assistente een berichtje op Instagram en al na vijf seconden zat ik in een virtueel groepsgesprek met haar en de hoofdstyliste. Ze vroegen me om binnen 48u zo’n vijftien of twintig paar oorbellen naar New York op te sturen. ‘Voor een videoclip van Beyoncé’, zeiden ze me, meer wilden ze niet kwijt. De ‘Pearlli Drops’ hadden ze niet aangevraagd, maar ik suggereerde dat die goed bij de stijl zouden passen die ze nastreefden. De hele nacht heb ik toen door moeten werken om het pakket op tijd bij de post te krijgen.”

Daarna vernam Nadine niks meer. Na een paar maanden kreeg ze de oorbellen netjes teruggestuurd, zonder enige info. “Subtiel polste ik eens bij de assistente op Instagram, maar ze kon me niks vertellen. ‘We will check soon’, was haar antwoord. Ik dacht: nou, ben ik mooi afgewimpeld. En toen verscheen gisteren de videoclip. In diezelfde nacht stuurde de styliste me beelden van Beyoncé die míjn oorbellen draagt in een berichtje op Instagram.”

Peperdure mode? Hoeft niet meer

De webshop Live-To-Express is Nadines ‘passion project’. Toen ze nog bedrijfskunde studeerde, voelde ze zich als creatief persoon het zwarte schaap in de klas. “Marketing vond ik wel leuk, maar ik wilde mijn creativiteit ook ontwikkelen.” Dus begon ze in 2013 met een blog, waarop ze toffe looks met tweedehands items creëerde en de unieke stukken die ze in vintage shops vond, te koop aanbood. “In mijn zoektocht naar coole vondsten stootte ik op een grote collectie ‘deadstock’ vintage oorbellen: authentieke juwelen uit de jaren zestig tot negentig die niet verkocht waren geraakt. Daartussen zat ook een grote hoeveelheid van het paar dat Beyoncé draagt.”

“Vintage en tweedehands ontdekte ik toen ik voor het eerst naar de kringloopwinkel in mijn kleine Limburgse dorpje ging”, vertelt Nadine. “Ik merkte dat de items die ik daar vond, eeuwig in mijn kleerkast bleven hangen. Omdat ze niet trendgevoelig zijn, maar wel perfect mijn persoonlijkheid in de verf zetten. Nu shop ik nog altijd zo veel mogelijk tweedehands, ook omdat het ecologischer is.”

Een stel oorbellen van 25 euro kán gewoon voor Beyoncé. Je merkt dat items met persoonlijkheid het winnen van duur design en dat vind ik prachtig Nadine Veldman

De webshop lanceerde Nadine zo’n drie jaar geleden en tot haar verrassing werd ze al na een paar maanden door internationale modebladen gecontacteerd. “Ik vond dat toen een ongelooflijke eer en nu nog altijd. Zeker wanneer sterren me contacteren. Je zou denken dat die alleen maar custom-made, peperdure items dragen. Maar anno 2020 is dat blijkbaar minder het geval. Een stel oorbellen van 25 euro kán gewoon voor Beyoncé. Het wordt veel belangrijker dat je items met persoonlijkheid draagt en dat vind ik een prachtige evolutie.”

Nu haar verkoop zo geboost wordt, durft Nadine te dromen. “Een duurzame kledinglijn ontwerpen lijkt me cool. Ik hoop ook dat het grote publiek nu gaat beseffen dat duurzaam en tweedehands kopen heel gaaf kan zijn. En dat ze voor gekkere, unieke stukken durven te gaan, die bij hun karakter passen.”

Je shopt de vintage ‘Pearlli Drops’ hier, in vier verschillende kleuren, op de website van Live-To-Express. Op het moment van publicatie zijn ze nog alle vier beschikbaar, maar Nadine waarschuwt dat de verkoop snel gaat.

