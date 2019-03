Betrapt: Kim Kardashian laat zich inspireren door Naomi Campbell Liesbeth De Corte

14 maart 2019

14u39 0 Style Van loeistrakke kleedjes tot doorzichtige stofjes en polyester dierenprintjes. Er valt veel zeggen over de kledingstijl van Kim Kardashian, maar één ding staat vast: het maakt de tongen los. De laatste reden dat Kim K gespreksonderwerp numero uno is? Ze wordt beschuldigd van het kopiëren van Naomi Campbell.

Een tijdje geleden schreven we al dat Kim Kardashian een heuse stijlevolutie ondergaan is. Dat heeft ze naar eigen zeggen te danken aan manlief Kanye West. “Kanye heeft mij zeker en vast geïnspireerd om een meer individuele kledingstijl te ontwikkelen,” zei ze eerder over haar make-over. “Ik denk dat mijn stijl evolueert en verandert en dat hoort ook zo want dat is nu eenmaal waar het leven om draait. Hij is een modeontwerper en hij houdt van kleren, dus ik ben blij dat ik met hem kan samenwerken.”

Maar volgens critici is er nog iets anders aan de hand: ze zou de mosterd elders halen. Meer bepaald bij Naomi Campbell. Nadat de realityster een vintage jurk van Versace droeg voor het huwelijk van Chance the Rapper, ging er bij Rashida Reneé - een zekere Twittergebruikster - een lichtje branden. Zij merkte op dat Campbell jaren geleden op de catwalk heeft gelopen in dezelfde paars-blauw-groene jurk.

Ze ging op onderzoek en stelde vast dat de Kardashian-telg minstens 5 looks van het Britse topmodel heeft nageaapt, waaronder een sexy luipaardpakje van Alaïa en 2 zilveren jurkjes van Versace. “1 keer is een foutje. 2 keer is toeval. Maar 3 keer? Dan is er sprake van een patroon”, kaart de Twittergebruikster aan. Haar tweet is ondertussen viraal gegaan. Ook Diet Prada, de beruchte modewaakhond op Instagram, wijst ondertussen met het vingertje naar Kim.

De tekst gaat verder onder de video.

Once is an accident. Twice is coincidence. Three times is a pattern. pic.twitter.com/f7rHXqo8Ts Rashida Reneé(@ fuckrashida) link

Of Kim zich de beschuldigingen aantrekt, is nog maar de vraag. Eerlijk: de kans is groot dat het haar geen moer interesseert. In eerdere interviews heeft de beauty mogul immers al aangegeven dat Campbell één van haar grootste stijliconen is. En tjah, daar kunnen we haar geen ongelijk in geven.